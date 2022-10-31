人妻線上叫餐給小費！外送員見「這金額」秒報警：有危險

▲中國一名外賣小哥，見客人取餐過程全程沒說話，只用眨眼等動作示意，還打賞了1.1元小費，認為對方可能遇到危險。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中國一名外賣小哥，見客人取餐過程全程沒說話，只用眨眼等動作示意，還打賞了1.1元小費，認為對方可能遇到危險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-31 12:07:57

不少人喜歡叫外送，可以在家等待餐點送上門，不過中國近日就有一名外賣小哥，見客人取餐過程全程沒說話，只用眨眼等動作示意，還打賞了1.1元小費，認為對方可能遇到危險，便見義勇為幫忙報警，但最後才發現是一場烏龍。 

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綜合陸媒報導，10月28日中國安徽省六安市一名陶姓女子叫外賣，她取餐時抱著剛睡著的孩子，因為擔心吵醒寶寶，就沒有說話，只是對著外賣小哥眨眼、點頭，示意對方會給好評，之後便打賞了1.1元人民幣（約台幣4.89元）當小費。 

▲一名餐廳老闆日前收到一份外送單，上面的備註要求相當特別。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲陶姓女子取餐時抱著剛睡著的孩子，因為擔心吵醒寶寶，就沒有說話，只是對著外賣小哥眨眼、點頭示意。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
外賣小哥平時是個警覺性很高的人，因為客人打賞基本上都是給整數，很少見到1.1元的情況，而陶姓女子剛剛全程沒有開口說話，僅對自己眨眼睛，認為可能是對方遇到麻煩，在釋放出求救訊號，緊接著就報了警。 

警方獲案後很快趕到現場，並詢問陶姓女子是否遇到危險，只見陶姓女子一臉錯愕，這才知道自己讓外賣小哥誤會了，會給1.1元小費是因為卡裡面只剩2元（約台幣8.89元），對於造成這麼大的烏龍，她感到很抱歉。 

雖然最終是誤會一場，但不少網友認為，外賣小哥的舉動非常善良，若是陶姓女子真的遇到危險，就能即時搶救出來，寧願多一個烏龍，也不願少一條人命，希望他持續對這個世界保持警覺心。（編輯：賴禹妡） 

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