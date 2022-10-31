誤入停車場「4分鐘」就收20元！駕駛怒控坑人 眾秒戰翻
自行開車外出雖然方便，但壅塞的市區停車位難求，不少人都會選擇停進收費場域。不過就有民眾抱怨，自己不慎開車進入一處停車場，短短4分鐘就駛離，卻被收取20元停車費，遭遇曝光掀起兩派駕駛論戰不休。
一位彰化民眾在臉書《爆料公社》控訴，自己28日時外出，開車時不慎進入一處停車場，發覺不對勁後立刻開往出入口準備離場，沒想到短短4分鐘，停車場就要收取20元停車費。
原PO也附上發票證明自己所言不假，上頭顯示「入場時間12點35分，出場時間則為12點39分」，並忍不住抱怨不合理「太坑人了吧！」
遭遇曝光後卻掀起兩派論戰，一派網友力挺喊「4分鐘就收費，真的太扯了」、「不是都該有緩衝時間嗎」、「大多數是在15分鐘內可以免費離場，這場沒給方便」、「如果是停車埸沒有做好車位管理，開進去找不到車位，也被收費，這樣合理嗎」、「我上次去某個停車場，進去繞了一圈沒停車位，不到3分鐘就要離開，結果要收費，我就覺得不合理了」。
但其餘駕駛則搖搖頭回應「有停車給錢很正常啊」、「有使用到不管你停多久就是要付費，你可以停滿再離開呀」、「使用者付費這道理我以為大家都懂」、「都開車出門了還計較20停車費」。（編輯：潘毅）