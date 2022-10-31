楊子儀吃素5年「清心寡慾」感情0發展 曾因一事破戒吃肉
藝人楊子儀前陣子出演戲劇《門當互懟愛上你》，他今（31）日出席「蔬福生活app」活動，表示自己已經吃素5年，除了變年輕之外，也變得「清心寡慾」，加上修佛，對感情沒有特別強求，還開玩笑說先前吃海鮮時，都覺得自己體力重返18歲，強調現在都把慾望放在戲劇，「很感謝我是演員。」並預告接下來會獨挑大梁主持與蔬食相關的節目。
楊子儀曾主持過節目《食尚玩家》，出外景必須大魚大肉，「你們一定覺得我很過分，我當時真的是吃龍蝦、和牛吃到害怕。」而無肉不歡的他，後來跟隨阿西（陳博正）學佛，有次參加法會前，必須吃素一週，讓他發現吃素並不可怕，吃素半年後就決定推掉《食尚》，雖然與經紀人有達成吃素共識，不過他還是有將近3個月的時間，只有拍戲，不接葷食工作，經濟難免受到影響，是直到接到蔬食代言後，才開始意識到自己走在對的道路。
楊子儀將吃素習慣融入生活，身邊朋友也會配合，「劇組人員看到我五顏六色的素便當，都覺得很厲害，會跟著我訂。」還會與圈內同樣吃素的藝人交流，「包括袁艾菲、大霈、林予晞等，楊一展也剛接觸素食。」在聚餐上也不會有太多問題，不過有時拍戲會因為劇本需求，破戒吃肉，認為那是角色必經過程，相當敬業。