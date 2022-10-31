祥雲龍吟公告12/1暫停營業！蟬聯5年米其林二星饕客哀嚎
震驚！蟬聯5年米其林二星的知名日本懷石料理名店「祥雲龍吟」，在台灣深耕8年，今（31）日突然發出暫停營業公告，強調「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務」。祥雲龍吟將營業至今年11月30日，並於12月1日起暫時歇業，至於何時恢復營業或是否重回市場，目前官方沒有進一步說明。
來台開店8年的「祥雲龍吟」，發源自東京本店，是台灣首家米其林三星日本料理分店，身為日本龍吟姊妹分店的台灣「祥雲龍吟」，由稗田良平擔任料理長，承襲創辦人山本征治先生的料理精神，以台灣豐富物產打造傳統兼具創新的懷石料理而聞名。
祥雲龍吟今發布「祥雲龍吟餐廳暫停營業公告」，表示致力創造難忘的餐飲體驗，一直以深受消費者的喜愛與支持。透露在台落地深耕8年後，「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向」，並提及懷抱著非常遺憾與不捨的心情，宣布祥雲龍吟將營業至11月30日，並於12月1日起暫時歇業。
祥雲龍吟並誠摯感謝8年來一直支持餐廳的客人與擁護者，承諾「將會在既有根基上持續深耕與精進，持續專注在將台灣在地的美好傳遞給更多人」。
祥雲龍吟官方FB粉專已同步發出暫停營業公告，不少粉絲聞訊驚訝不已，有死忠顧客留言：「真的是最難忘的用餐體驗沒有之一！」尚未朝聖過的顧客哀嚎：「我都訂不到，才開始候補就聽到這個消息」。