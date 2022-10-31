12星座「1周運勢」出爐！這位近期最強運　金錢愛情全衝

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金牛座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），主要還是受到金錢運勢的煩惱。雖然你自己沒有負債欠錢，但是家中長輩或是兄弟姊妹因為借貸關係煩惱，你看在眼裡，於心不忍，最終還是會伸出援手幫助對方。由於你同時要承擔來自工作、職場、親情與合夥人之間的各種責任和承諾，因此你的壓力是非常大的，雖然你平常不說出來，但每當夜深人靜時，還是會感到人生在各種階段，都有不同程度的考驗。
雙子座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），要多注意自己的健康和體重。如果發現自己的體重這幾個月變化很劇烈，那就要小心，是不是身體器官出現問題了。建議你可以去看家醫科了解身體的各項指標。除了飲食要均衡之外，健康生活，運動是必不可少的。持續規律運動可以活化身體的各項機能，也讓自己看起來更年輕。
巨蟹座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），是一個溫馨快樂的家庭日時光，請你把握和家人團聚、互動的生活方式，因為家人是你心中最牽掛的愛，也是你在職場中努力前進的能量。最近想要求學考試繼續深造的同學，請你堅持夢想，因為你未來一年金榜題名的機會是非常高的。你現在只需要按部就班，努力完成讀書考試的各種計劃，相信你未來一定會有出人頭地的時刻。關於感情發展，留意職場中的對象，彼此頗有好感。
獅子座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），你的能量受到天王星的影響，最近的波動比較大。尤其是關於公司職場工作時數的調整，或是公司因為產能影響而縮減上班的時數，這都直接影響到你的收入，也直接衝擊家庭每一個成員的生活安定感。建議你，在這個局勢波動的時候，一定要有勇氣與膽識去接受每一種考驗。因為你只要突破考驗之後，必然會有所成長。關於婚姻與感情，所謂貧賤夫妻百事哀，這個時候還願意跟你一起撐起這個家的伴侶，請你一定要珍惜。
處女座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），最近要小心自己的交通工具，如果已經到了需要進廠維修的時間，請你一定要重視交通工具的安全，因為在十二月底到2023年的一月份，將會出現水星逆行的狀況，如果你現在疏忽關於交通工具的保養維修，等到年底的時候，難保交通工具不會出現狀況，特別到了年關將近的時候，各行各業都特別忙碌，建議你，交通工具檢查、維修的費用，是不能打折扣的。最近的感情桃花，將出現在小旅行的度假中，所以趕快安排冬天的旅行吧。
天秤座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），感覺到財運發展是可以期待的事情，由於受到身邊朋友貴人的支持，讓你在求財之路上，得到大家的鼎力相助。所謂人脈通錢脈，如果可以結識五湖四海的朋友，那麼你的產品和服務也一定可以推廣到世界各地。尤其現在大家都在經營社群媒體，在網路上累積自己的忠誠用戶和粉絲，這對於你的工作推廣和產品銷售是有絕對幫助的。最近的愛情運也非常好，唯一需要注意的事情，是情侶之間可能會有金錢借貸的矛盾。
天蠍座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），在過生日的時候，你的能量總是非常好，有愉快的愛情運，有豐富的金錢運，也有旺盛的事業運。現在的你，是最近幸運的時刻，所以要努力展現自信與不服輸的熱情，就算大環境的考驗非常嚴峻，但你只要憑藉著內心的樂觀期待，一定可以撥雲見日，獲得最後的勝利。最近如果放假，建議你可以安排與情人的度假約會，在一起旅行的過程中，可以增加彼此的了解和認識，也可以化解過去存在的矛盾和誤會。
射手座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），請你注意自己的睡眠與生活作息，如果長時間的作息顛倒和失眠可能會出現早衰或是過勞的現象。不僅讓你的外表看起來比實際年齡大，也會影響你在愛情與職場中的桃花和自信。至於健康部分，還需要注意你的牙齒健康，如果有蛀牙，牙周病的朋友，建議你要定期預約回診治療。
摩羯座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），你的事業發展機會非常好，這是一個工作表現、事業能量錦上添花的好運時刻。在事業運走強的時候，你一定要努力地展現自己的才華與專業。你對於工作的熱情和投入，大家都是有目共睹的，會給你很高的工作評價。關於你的愛情發展，可以留意職場中的桃花機會，由於你的專業形象與負責任的態度，將為你的戀愛發展，增添個人魅力。
水瓶座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），你的旅行運、學習運非常好，如果最近有面試的朋友，或是要參加徵選、競賽的朋友，你的能力是大家非常看重的一匹黑馬。你現在要做的事情就是堅持你的夢想，並且義無反顧的勇敢前進，在你接受文憑考試的時刻，你同時也獲得了成長與茁壯。最近的愛情發展，是非常溫暖的，你應該多跟心儀的對像說說話。
雙魚座：本週（10/31~11/06 包含上升星座），你的夢想能力、創意能力都是非常好的，如果從事媒體新聞發布、雜誌專題撰寫或是新產品研發、新服務革新的朋友，你最近的工作表現將是非常傑出的。至於愛情運勢，最近的感情發展是屬於乾柴烈火的激情，只要對的人一出現，你絕對會變得非常主動。不管是主動跟對方交換聯絡方式，或是直接約對方吃飯約會，你會努力把握每一個可以互相了解認識的各種機會。（編輯：賴禹妡）
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