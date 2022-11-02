名字有「這4字」熊一燒肉干貝吃到飽 這家爽吃烏魚子
對中身分證享美食好康！馬辣集團旗下燒肉品牌11月優惠全攻略，身分證、健保卡字號對中「0、1、2、6」2碼，或姓名中有「立、冬、進、補」對中任1字（可同音），熊一燒肉選擇指定方案全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」；哞哞屋和牛燒肉及夯下去新潮和牛燒肉，選擇指定方案則全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
立冬（11/7）進補爽吃燒肉優惠預備備！馬辣集團最新11月優惠曝光，11/1～11/30，含2成人以上同行，只要其一代表身分證或健保卡號含「0、1、2、6」任中2碼（數字重複也可以，譬如00、11），或其一代表姓名內有「立、冬、進、補」任1字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十一月升級活動」，於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，就能享受超狂火鍋海鮮好料免費升級吃到飽，（提醒本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。夯下去新潮和牛燒肉選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。燒肉ChaCha 個人和牛燒肉Google予以五星好評，則可免費升級自助吧飲料、日本明治冰品無限量吃到飽。
網美級餐廳哞哞屋和牛燒肉，選擇「美澳雙和牛」指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇「世界三大和牛」指定方案，除了可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶（限量500瓶，送完為止）。
最划算的是，哞哞屋和牛燒肉幫大家立冬進補不手軟，本月推出不限時段、人數及價位，只要活動期間到店用餐即可享有秋冬補氣新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。
另外，有之和牛鍋物放題中壢門店，即日起每人只要消費加價99元，即可升級和牛「火烤兩吃」吃到飽，鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限享用。超強「和牛吃到飽」火烤兩吃千元有找；而且當日壽星，只要消費出示身分證或健保卡，還能加碼再享全桌88折優惠，同桌最高折抵6位，慶生聚餐超划算。