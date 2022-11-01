房市／活用兩設計！信義房屋：小空間打造更衣間

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而更衣間的格局類型又分很多種，信義居家說明，常見的更衣間格局有一字型、二字型、L型、ㄇ字型、中島型，其中二字型、ㄇ字型、中島型由於考量到衣物拿取動線、中島位置，通常會需要較大的空間，常見於大坪數住宅；而一字形、L型更衣間則較不受限制，雖然收納量相對少一些，但對空間不夠大又想擁有更衣間的人來說，是較合適的選擇。
一字形更衣間設計，顧名思義就是一整排的衣物收納，信義居家建議，一字形可以依房內衛浴位置安排，形成一條龍的換衣、洗浴動線，另外一字形動線通常走道會偏窄，也建議可採無櫃門的開放設計，讓整體空間不顯太狹窄；而L型設計則可妥善利用空間的轉角，甚至可化解一些畸零的格局，進而增加衣物收納量。
若空間真的不足，信義居家也建議在規劃衣櫃時，可利用頂天立地式的設計，向上爭取收納空間，或是活用角落格局，利用拉門或隔簾隔出收納區塊，打造小小的衣物區，簡單滿足更衣間的想像。
除了以上談到的衣物收納方式，信義居家也提醒，不論是規劃更衣間或衣櫃，都建議也要安排一個汙衣區，汙衣區需與乾淨衣物分開，或許利用幾個掛勾、吊掛架就能簡單完成，甚至不一定要在房間內，也可以規劃在玄關或客廳，讓穿過但還沒要洗的衣物，可以有個暫放的地方，避免沒地方安置而隨意亂放，讓那張「每個女孩都有的椅子」出現在你家。