IG宣布沒事了！清晨緊急「解釋狀況」：我們已解決錯誤
在全球擁有眾多用戶的社交軟體Instagram，在台灣時間10月31日晚間約21時30時出現狀況，許多用戶在未知原因下遭到官方停權，不少網紅也在網路上抱怨「追蹤數直直落」，網上一片哀嚎。Instagram官方在事發約8個小時後表示已經解決錯誤，並再次道歉：「對不起！」。
10月31日晚間Instagram大出包，就有網友於PTT上以「急！IG被停權！」為題發文，說明自己使用到一半突遭停權，且身邊多位好友也遇到相同情形，並貼出IG顯示「我們已在2022年10月31日將您的帳號停權」的頁面，他傻眼發文「現在是怎樣，肥宅沒人權了嗎？」，網友們也在下方留言「我也是」、「我也看到一半被鎖」、「一個小時掉了100個粉絲，這樣正常嗎？」。
對此，Instagram官方在台灣時間10月31日晚上10點於推特緊急發出回應，表示正在調查此事，為眾人的不便深表歉意。
在事發經過約8個小時後，IG在台灣時間11月1日清晨6點表示「我們已經解決了這個錯誤」，說明這次事件使世界各地的用戶都遭到影響，包含停權及追蹤數下降的狀況，目前已將問題修正，並再次道歉「對不起！」。（編輯：李惠婷）