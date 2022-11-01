梨泰院「姊姊洋裝被撕毀」！身上多黑衣 家屬急尋人致謝
韓國梨泰院29日爆發嚴重推擠意外，民眾在狹小巷弄內像骨牌般疊成高聳人肉牆，目前已造成155名罹難者。一名女子便因此次事件昏迷，當時身上的衣服疑似因實施心肺復甦術被撕裂，但身上卻多了一見陌生的黑色運動服，推測是好心人為其蓋上，於是家屬在推特發文尋人，想對此表示致謝。
據《朝鮮日報》報導，一名歷經梨泰院事件的受害者家屬於推特上發文，說明自己的姊姊著白色罩衫及黑色洋裝參加活動，當日不幸被推擠至昏迷，獲救後被抬至路邊進行CPR，而身上的洋裝疑似在此時被撕裂，有好心人見此為其穿上一件New Balance的黑色運動服，「父母想對此人說聲感謝，所以我發出文章，相信衣服的主人會有印象」。
該家屬後續在推文下方補充姊姊的近況，「她是在呼吸心跳停止的情況下被送上救護車，路途過程中有稍微恢復呼吸，目前待在加護病房中，仍是失去意識的狀態」。
不少韓國網友為之動容，留言鼓勵「姊姊一定會醒來，你一定會找到那位好心人，我也會幫忙祈禱」、「希望姊姊的意識快點恢復。對於這起不幸的事故，我感到非常難過和憤怒。我無法真正安慰到你，但我表示哀悼並祈禱早日康復」、「姊姊一定能醒來，當面對好心人表示感謝」、「希望你真的能找到」。 （編輯：李惠婷）