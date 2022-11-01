男下體達26cm！上節目當眾「展示長處」：這是上帝的禮物
天賦異稟！愛爾蘭一名男子自豪表示他的陰莖勃起時能達10.5英吋（約26公分），上節目時甚至當眾露出，大方展示自己的「過人長處」，其職業目前是名成人片男優，合作對象有男有女，更揭露自己進軍AV界的原因。
據《紐約郵報》報導，安迪（Andy Lee）今年34歲，因傲人的下體奪得眾人視線，在英國知名電視台「Channel 4」的節目上，他屢次提起自己的長處，解釋他的陰莖勃起時能有10.5英吋（約26公分），該長度比美國男性平均6英吋（約15公分）多了近2倍，接著當場拉下褲子拉鏈展示：「我的雞雞是上帝送的禮物」，還炫耀自己曾與1000多名女性發生過親密關係。
而安迪之所以會進入成人片行業，起因是他在健身房運動時，突有名陌生人出現，直指他擁有一個巨大的陰莖，而這句話是促使他成為AV男優的最大因素。不過他在拍攝一些自慰題材影片後也曾放棄，轉職成為水管工人，不過不久又再次回歸AV界工作。
安迪拍攝時的對象有男有女，但他說明自己的性取向是女性，與男生合作只是為了賺錢，透露平時會將影片上架至成人平台OnlyFans，每周大約能賺入超過1萬英鎊（台幣約37萬）。安迪表示許多女生會透過社群平台搭訕他，表明想與他發生關係，也有一些人想加入成人片行業，請他幫忙引薦。（編輯：李惠婷）