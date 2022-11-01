日本橋海鮮丼辻半SOGO開幕半價優惠　爽吃生蠔海膽及龍蝦

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本直送每日空運進貨的「全產區生蠔海鮮吧Oyster Bar」，囊括北海道、宮城縣及兵庫縣、甚至歐美法國產區肥美甘甜的帶殼生蠔，一次點購半打6顆以上，還附上是拉差辣醬、薑醋汁、蘋果醋、金桔晶凍共4款主廚特製醬汁；14點～17點下午餐期還有限定季節頂級「海鮮盛合」，能吃得到包括波士頓龍蝦、智利帝王蟹、日本馬糞海膽、紅魽、鮑魚等當季海味，實現辻田雄大社長理念，體現無菜單精神、即刻品嚐最新鮮的美味。
還為經典海鮮珠寶盒與職人海鮮丼，新增三款加購升級優惠套餐，除了可品嚐當令現流生魚片佐堅果胡麻醬，還能享受肥美新鮮生蠔、及鮮美濃郁的日本馬糞海膽，或大啖頂級甘甜的帝王蟹。當季推薦能吃到海膽與蟹肉的「松海鮮珠寶盒」，或是加入王蟹蟹肉、蟹膏的「雪海鮮珠寶盒」；最精彩的莫過於滿鋪加量海膽、加量蟹肉、加量魚卵、鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝，特選9種頂級海鮮食材的「特上海鮮珠寶盒」。
歡慶嶄新概念店登場，日本橋海鮮丼辻半大方寵客不手軟，11/3～11/5首三日，前20名用餐者，即可享「特上」海鮮珠寶盒套餐半價優惠（原價1,480元），爽吃加倍增量的海膽、蟹肉、魚卵與眾多海鮮，還能現省740元。11/3～11/6現場並發放「祈福開運紀念御守」，活動期間掃描御守後方QRCode加入會員者，可獲得「主廚特製料理」電子兌換券（限量1000份）；11/3～11/6到店用餐，也有「日式精美小禮品」可以拿（每日限量30份）。
日本橋海鮮丼辻半更為老饕引進道地餐酒配搭，SOGO復興店攜手由日本政府受封「酒武士」殊榮、並擁有「日本SSI日本酒唎酒師資格」的歐子豪老師，精選全日本各地酒造的12款珍貴酒品，首推帶有柑橘及紅蘋果香氣的「庭之鶯純米大吟釀50」，以飽滿多元的香氣與深度口感，完美結合海鮮珠寶盒的多層次風味。同時還有歐子豪老師以Sake Pairing為主題的獨家調製6款日式調酒，以貴80純米酒／荔枝香甜酒／石榴汁打造的「緋紅Kurenai」最為夢幻；清雅「暖冬Warm Winter」具有日本清酒／蘭姆酒／白味噌／鮮奶油／蛋黃；及壱岐大麥焼酎調配的爽口「烏龍嗨Sakehighball」可選。
為了讓老饕們體驗最道地的日本味，本次日本橋海鮮丼辻半Sogo復興店特別攜手由日本政府受封為「酒武士」殊榮並擁有「日本SSI日本酒唎酒師資格」的歐子豪老師，精選推薦了12款全日本各地酒造的珍貴酒款，帶有柑橘及紅蘋果香氣的「庭之鶯純米大吟釀50」，複雜多元的香氣與具深度的口感與海鮮珠寶盒的多層次風味及日本真鯛高湯完美結合。歐老師同時也替日本橋海鮮丼辻半獨家調製了6款日式調酒，以Sake Pairing為主題，搭配出不同風味的日式調酒，結合辻半經典料理，讓其豐潤多變的滋味與佳釀相融，體驗美味餐點與日本酒的完美組合。
業者更預告，12月上旬SOGO復興店還將推出全新五道主廚特製下午餐期輕食系列，份量超巨的浮誇視覺系「波士頓龍蝦堡」，軟殼蟹酪梨溫沙拉、橄欖魚子海鮮溫沙拉佐堅果胡麻醬共2款清爽地中海式海鮮溫沙拉，及全新跨界「和洋主題」的頂級料理，鰤魚刺身與松露、義式沙拉醬結合的「金箔松露鰤魚義式刺身」，還有香濃可口的花蛤巧達濃湯，限時每日14點～17點下午餐期供應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！