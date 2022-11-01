理科太太遭嘲「離婚太太」！霸氣脫掉全露出 高EQ被讚爆
YouTuber界堪稱最高榮譽的「走鐘獎」上月29日登場，許多百萬訂閱的創作者都一同共襄盛舉。其中，理科太太雖然在前往會場過程遇上車禍，但仍舊臨危不亂的車上補妝，走紅毯時以一身火辣禮服登場，罕見秀出姣好身材，引起網友關注。然而典禮上，脫口秀演員賀瓏在進行中場演出，調侃理科太太是「離婚太太時」，引起現場躁動，理科太太反應更是讓全場沸騰。
今年走鐘獎頒獎典禮中場演出由「賀瓏」擔任主演嘉賓，以「創作者耀眼時刻」作為題材，內容提及多位YouTuber曾經被調侃以及時事類的話題，其中講到理科太太時，賀瓏辛辣的說「今年YT圈有離婚先生，也有離婚太太，噢！是理科太太」讓理科太太一秒變臉露出尬笑。
隨即將披在身上的外套直接扯掉，大方露出好身材，一秒化解尷尬，讓全場掌聲尖叫不斷，賀瓏也趕緊說「我道歉好不好，我知道這個笑話很cheap！」製造出典禮的一波高潮。
後來典禮結束後，理科太太也高EQ在IG上發文表示「原來邀我去走鐘獎，是當梗啊！」讓不少網友紛紛回應「最後一下情商高到respect，自信女人最美」、「情商超高！我愛理科太太」、「離婚又怎樣！有自信的女人最美啦！理科帥爆了」、「把外罩脫掉那一幕好辣，好欣賞理科太太的應對」、「太猛烈啦！飛彈炸爛賀瓏」。（編輯：張嘉哲）