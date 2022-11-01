騎車買好市多披薩！他靠「1神招」完美載回 8000人跪讚
知名美式賣場好市多（Costco）不但販售量大又優惠的商品，熟食也備受老饕歡迎，但每次到好市多買披薩時，四方形的披薩盒總是讓機車族相當困擾，不知道該如何載回家，對此就有一名網友分享解法，只要用一件雨衣就可以固定在坐墊上，讓千人狂讚「生活智慧王」！
該名網友昨（31）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他分享如何在沒有任何工具的狀況下，將好市多大披薩整盒載回家，只見他先是將披薩放在雨衣中間，接著下擺反折到披薩盒上包住，再反折雨衣上半部蓋住披薩盒，最後將袖子塞進車廂固定，一切動作都是在機車後座墊上完成。
教學一出，8千多名網友紛紛讚歎，「這是大智慧啊」、「好方法」、「請收下小弟的膝蓋XD太厲害了」、「生活智慧王」、「下次用這個方法」、「好聰明，我之前整個載不下披薩，披薩塌掉」、「真有才」、「這個分享我喜歡」、「學到了，可以不用一手催油門一手拿了」、「這樣不怕下雨天載著披薩回家了」、「收藏等級的文章」。
不過，也有人質疑「這騎速度快一點就翻了」，對此原PO表示「不會耶～（時速）45到55都很穩」，還有網友建議車廂可以備有彈力繩，就無需這麼麻煩。（編輯：賴禹妡）