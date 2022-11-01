走鐘獎中場表演爆紅！他衝上台激吻　阿滴被嗆到秒比中指

▲脫口秀演員賀瓏在走鐘獎中場表演，超辛辣的段子讓網友大讚。（圖/走鐘獎官方YT）
▲脫口秀演員賀瓏在走鐘獎中場表演，超辛辣的段子讓網友大讚。（圖/走鐘獎官方YT）

編輯中心/綜合報導

2022-11-01 11:44:53

YouTuber界堪稱最高榮譽的「走鐘獎」上月29日登場，許多百萬訂閱的創作者都一同共襄盛舉，這次場地以及表演規格再上升，獲得不少觀眾大力讚賞。其中，脫口秀演員賀瓏在典禮進行的中場表演更是備受關注，影片短短幾天衝破77萬人觀看，細膩寫出各大YouTuber吐槽點，現場反應相當熱烈，不少人直呼「這段子真的太強」、「好想看賀瓏到三金Diss一下」。

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今年走鐘獎頒獎典禮中場演出由「賀瓏」擔任主演嘉賓，以「創作者耀眼時刻」作為題材，內容提及多位YouTuber曾經被調侃以及時事類的話題，一開場就直接嘴爆主辦人呱吉，「竟然辦在北流欸！我的天啊！不愧是親柯文哲台北市意願主辦的！謝謝柯家軍」讓呱吉在台下相當激動，現場則歡聲雷動。

隨後賀瓏也點名阿滴，透露「不過最可惜的，今年沒有入圍最佳影片，各位知道吧？這位創作者不畏疫情隻身出國前往異地找人的影片，阿滴殺到美國找滴妹！我看了好感動，這才是對台灣社會有意義的影片，Bump去到柬埔寨是救台胞，阿滴去到美國是救點閱率」一席話讓阿滴在台下被Diss到直接比出中指。

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▲阿滴被虧去美國拍片是為了救點閱率，直接比出中指笑翻現場觀眾。（圖/走鐘獎官方YT）
另外賀瓏也調侃反骨男孩孫生以及女友Wendy事件，「欸Joeman！什麼時候才要找孫生他女友Wendy來上啊？到底是在公園抓屁股渣男吸引人？還是在夜店亂抱人婊子令人嚮往？歡迎收看今天的《Joe是要劈腿》」結果嗆辣段子，讓孫生氣得直接上台激吻賀瓏，全場尖叫聲不斷，讓賀瓏也開玩笑說「我的嘴唇是不是間接百人斬啊？」笑翻觀眾。

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▲孫生及女友Wendy被調侃感情狀況，衝上台激吻賀瓏，笑翻觀眾。（圖/走鐘獎官方YT）
影片隨後也剪輯成精華上傳，不少網友紛紛朝聖「這段表演真的太猛了啦！」、「超級猛的表演，有夠好看，Diss句句到位」、「這段應該再拿來報明年最佳影片，真的太鬼」、「鬼到不行的台詞跟台風，好想看賀瓏到三金Diss一下」、「這次各種規格都提升一個檔次，連國外頒獎典禮的單口演員砲轟全場經典環節都搬出來了，太強了」、「大概只有賀瓏敢講這段稿子，一次得罪全部人！」、「超級強，超敢Diss」。（編輯：張嘉哲）


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