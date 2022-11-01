名家論壇》鈕則勳／決勝雙北的辯論大戰略

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基於此，黃的戰略勢必得「攻守兼具、左右開弓」，一方面強化其熟稔市政的優勢，另方面針對可能會被質疑的柯市府施政，必須審慎擬妥回應方法，同時創造自己與柯的區隔性，才能避免陷在柯Ｐ施政無亮點的框架中，被動因應。而「左右開弓」便是不只限定蔣、陳其中一人做攻堅，而是要平均攻擊其二人，以凸顯出其比蔣、陳更適任，才能創造選票流動的可能。
至於蔣萬安與陳時中，勢必採取攻擊戰略，畢竟相對於柯Ｐ傳承的黃珊珊，他倆都是挑戰者，然除攻擊之外，勢必得針對攻擊點提出解決方案或是能做得更好的替代政策，不然仍無法拓票到中間選民。而蔣、陳二人對於政策部分也各有盲點與限制，更可能被黃珊珊反手攻擊 ; 就蔣來說，之前提出「預約公車」的想法及「深蹲換免費搭乘」的國外例子，都引發討論，即便後者他只是說國外有這情況、而非自己的政見，仍然被有心人操作，不論如何，都可能會被質疑政策制定的能力。陳時中風險更高的原因主要是「免治馬桶」政見影片中原有類似「偷窺哏」的操作引發軒然大波，更被視為其「由盛而衰」的轉捩點，不僅民調支持度常跌到第三名，網路負面聲量也碾壓正面聲量，此後便無聽聞阿中有哪些政見深獲民眾認同或能主導媒體報導與討論的。
是以蔣、陳二人在辯論會上雖會以攻擊策略鋪陳論述軸線，防堵自己的弱勢也為當務之急，畢竟兩人政見都被民眾質疑過，若是一直用攻擊策略，根本無法突顯自己比黃珊珊更適任，基於此，「鋪陳自己的適任性」便為必要之舉。以陳來說，此方面便有比蔣更容易操作的利基，就是能展現沉著、穩定、抗壓、能處理危機的「指揮官人設」，只要阿中能將這些元素套用在城市治理上，就有機會建構適任形象反轉劣勢。
蔣萬安較可惜之處便是只有擔任過立委、並無首長經驗，但未必不能藉以說服民眾，畢竟他可以中央民代角度來檢視市政要滿足民意需求應該更加注意之處，輔之以疫苗採購、高端等平時就有持續準備議題來強攻陳時中，同時為「藍綠對決」做鋪陳，未必無法建構其專業，訴求中間選民認同。更甚者，蔣若是辯論當下宣布辭去立委以展現破釜沈舟決心的話，除了聚焦新聞焦點外，更能區隔所有帶立委職務參選的候選人，拉高勝率。
至於新北市侯友宜與林佳龍的對決，侯基於現任者角色與大幅領先態勢，勢必強化政績且以防禦戰略及未來規劃為主，呼應其建構「快樂、健康、希望的城市」主軸 ; 林勢必以攻擊策略強攻侯，特別會質疑侯是否不選2024，或切入兩岸政策，問侯是否和國民黨「九二共識、一個中國」一致。但林佳龍若一直切這兩個非市政議題，明顯會出現對自己產生負面影響的「七傷拳」效果。第一，民眾會相對質疑「林佳龍若選輸，會接閣揆或入閣嗎？」畢竟林也一直未表態 ; 第二，一直切入兩岸政策，除了不符地方選舉的選民需求外，也會被反問「對於現今兩岸關係緊張，你或民進黨的解決方案是如何？」林也會難以招架。第三，一直強攻政治性議題，更會被民眾質疑林佳龍「是不是對市政根本不熟，只能轉移焦點另闢戰場？」對林更為不利。
特別是侯友宜要將把新北市2030年的城市願景要向市民報告的當下，只會切入政治議題的林佳龍將更相形見絀，侯友宜更能以其政績、民調支持度、未來施政規劃長驅直入，強化對比性，林佳龍若仍持續進行政治攻防的話，只怕會被侯甩得愈來愈遠。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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