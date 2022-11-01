下雨不哭！貳樓「穿拖鞋打8折」 爽吃雙北早午餐：限3天
下雨下不停讓人好煩躁！不想淋濕鞋子穿拖鞋出門、又怕上餐廳會受異樣眼光看待嗎？大家最愛的貳樓餐飲Second Floor Cafe大方送出「穿拖鞋打8折」早午餐優惠，11/1～11/3限3天，限定台北市、新北市雙北門市，穿拖鞋至貳樓內用消費，全桌集滿4雙打85折、集滿6雙打8折。不只拯救大家每天被雨轟炸的心情，還鼓勵大家穿拖鞋上餐廳吃美食！
受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，連續好幾天狂風暴雨，濕了又乾、乾了又濕令人厭世。不少人受夠出門鞋子就淋濕，乾脆直接穿拖鞋跟天氣拚了！貼心的貳樓餐飲Second Floor Cafe便特別推出「穿拖鞋打8折」早午餐優惠，根本一秒擄獲消費者的心。
下雨天穿拖鞋出門用餐就打折，不可能這麼好康吧！貳樓餐飲看準大家受連日雨勢不便、影響心情好憂鬱，趣味推出「穿拖鞋打8折」內用優惠，11/1～11/3限3天，當日穿拖鞋於貳樓台北市、新北市雙北門市消費，全桌「集滿4雙打85折、集滿6雙打8折」。參與的門市有敦南店、公館店、微風台北車站店、仁愛店、南港車站店、西湖店、師大店、中山南西店、微風南山店、板橋店，共10家門市等大家（恕不能與其他優惠合併使用）。
官方粉專消息一出，馬上受到饕客讚賞「哇!! 好讚的點子」、「可以名正言順穿拖鞋了」、「果然只有我的愛店懂我」，還引來外縣市粉絲敲碗「我是說桃園的雨也滿大的」、「台中為什麼沒有」。還有鐵粉笑稱「只有貳樓可以超越貳樓」，讓粉專小編忍不住出聲提醒，「目前已經超越到七樓了（微風南山的部分）」，留言區一片歡樂。
而且這3天不管有沒有下雨，只要湊齊人數一起Dress Code穿拖鞋，就能享有貳樓早午餐內用優惠！這麼好玩的小確幸活動，你各位就理直氣壯約親朋好友大方穿拖鞋出門爽吃，但提醒大家，用餐過程還是要留意餐桌禮儀及衛生，而且不要到現場才在借拖鞋啊（笑）。