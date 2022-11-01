昆凌扮名畫豁出去！「一片布裹大長輩」　網友：會多一胎

▲昆凌再扮名畫，放風窈窕身材。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲昆凌再扮名畫，放風窈窕身材。（圖／翻攝自昆凌IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-01 15:46:112022-11-01 15:48:22

29歲昆凌2014年嫁給大14歲天王周杰倫（周董），陸續生下女兒Hathway、兒子Romeo，今年5月初，夫妻倆迎來第三胎么女Jacinda，湊成5口之家。日前萬聖節，周氏夫妻玩名畫主題的Cosplay，昆凌繼《戴珍珠耳環的少女》贏得好評，再挑戰《逃脫的護士》（Runaway Nurse），大方解放塵封已久的「人間胸器」，網友看了大呼：「會多一胎！」

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▲▼昆凌不到30歲，已經有3個小孩。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲▼昆凌不到30歲，已經有3個小孩。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲28歲昆凌再度當媽。（圖／昆凌IG）
▲▼昆凌不到30歲，已經有3個小孩。（圖／翻攝自昆凌IG）
昆凌模仿美國藝術家理查德普林斯（Richard Prince）2006年完成的著名油畫作品《逃脫的護士》，她戴上白色護理師帽、口罩，鵝黃色開襟線衫一邊滑落，露出香肩及鎖骨，黑色小可愛裹住目測達D Cup的雙峰，視覺頗具份量，事業線也相當深邃，加上比例適中的雙臂和下盤，一點也不像三寶媽。

▲昆凌完美複製名畫《逃脫的護士》。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲昆凌完美複製名畫《逃脫的護士》。（圖／翻攝自周杰倫IG）
周董在IG秀出愛妻的變裝對比照，寫下：「我贏還是 @hannah_quinlivan 贏？who wins the game?」網友回應一面倒：「不管誰會贏，感覺會多一胎」、「大嫂贏，但是不妨礙哥無敵，這是兩回事」、「必須是她贏」、「當然是嫂子贏！太辣了」、「老哥，抱歉了！這次Hannah女神完勝」、「這波我站大嫂，太美了」、「這還要比嗎」、「根本就是畫裡走出來～強」！（編輯：楊穎軒）


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