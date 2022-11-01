立冬轉運超強秘法曝！專家點名出生在「這5個月」要注意

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1、吃糯米的食物
立冬這一天可吃糯米的食物（補中益氣），像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對、圓滿福氣。
2、擺置鮮花
立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢。也能趕走光棍的魔咒。花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。
3、擺放橘子跟橘皮
橘子為冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。 （如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃、除濕）。
4、配戴適合自己的手鍊
在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運！
【生肖三合飾品】
除了受到「卯兔本命年」影響的生肖外，12生肖每一個生肖都可在這年運交際時，佩戴個人的開運飾品，使自己在新的一年避邪、除病、防小人、招桃花和正姻緣。按照自己八字的生肖喜用，佩帶一個三合貴人的手鍊掛件，護祐你在2023年避邪除病，轉好運來。三合貴人組合：猴鼠龍、蛇雞牛、虎馬狗、豬兔羊。
【2023年太歲是「皮時大將軍」】
大家快點來跟「皮時大將軍」認識一下，很多人問老師，犯太歲是什麼感覺，老師自己切身的感受就是未來一整年，無論在事業、愛情、工作、健康、行車和旅遊、出差，都需要「老實一點」。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。