王品「聚」火鍋開紅白趴！穿對顏色免費升級牛奶或麻辣湯
火鍋裡有熊！國人熱愛的王品平價火鍋「聚日式鍋物」，歡慶全台首家形象店以日本條通氛圍店裝插旗台北士林區，11月整個月全台門市一起開「紅白配聚熊趴」！穿對顏色就能免費升級牛奶或麻辣湯。11/1~11/30只要穿著紅衣或白衣到全台20間聚消費，湯頭即可免費升級為「札幌熊起司牛奶湯」或「麻辣熊激辛麻辣湯底」，網美及饕客都愛的超萌熊熊泡湯鍋，0元療癒開吃。
王品旗下的「聚日式鍋物」是集團裡年資長達18年的最資深火鍋，以耐吃百搭的北海道昆布湯頭深受消費者青睞；2020年啟動轉型，將套餐形式升級為Semi Buffet半自助式吃到飽，以「主題火鍋＋自助吧」供應主選鍋物以外，超過20種蔬菜及副食炊飯、霜淇淋等餐點無限享用。成功推動老品牌優化、吸引消費者體驗，用餐時間總是一位難求。
如今開出「聚日式鍋物」第20間門市，王品結合國人熱愛的日式美學文化，將定位成品牌形象店的「聚日式鍋物」士林店，營造成熱鬧日本條通氛圍，以木質基底結合暖色燈光、燈籠及日式插畫，洋溢著活潑東洋味。近年甫推出便廣受歡迎的「北海道牛奶熊」，將湯底塊塑型成萌感十足的小熊造型，一上桌便坐在火鍋裡泡湯；以及寵愛肉肉控推出的浮誇「肉瀑布」，雙雙引爆話題，圈粉無數。
歡慶「聚日式火鍋」首家形象店正式插旗台北士林區，11月全台門市一起大開「紅白配聚熊趴」，11/1~11/30只要穿著紅衣或白衣到全台20間聚消費，湯頭即可免費升級為「札幌熊起司牛奶湯」或「麻辣熊激辛麻辣湯底」，整整一個月爽吃超萌優惠。
另外，整馬辣集團最新11月優惠活動，11/1～11/30，含2成人以上同行，只要其一代表身分證或健保卡號含「0、1、2、6」任中2碼（數字重複也可以，譬如00、11），或其一代表姓名內有「立、冬、進、補」任1字（可同音），提前至少1日訂位，並主動告知參加「十一月升級活動」，於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，就能享受超狂火鍋海鮮好料免費升級吃到飽。馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋除了全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」，11月更祭出新品「南美洲無籽紅葡萄」快閃2～4週限時供應吃到飽；新馬辣全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」；新馬辣Plus+全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」。