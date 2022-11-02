馬辣身分證中2碼九孔鮑干貝吃到飽 立冬進補同音吃優惠
下雨天冷就要吃火鍋！時序也即將迎來立冬（11/7），幫大家統整馬辣集團最新釋出的11月優惠活動，身分證、健保卡字號對中「0、1、2、6」2碼，或姓名中有「立、冬、進、補」對中任1字（可同音），就能爽吃「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級大干貝」等麻辣鍋海鮮加菜吃到飽，現在就趁划算價格好好享用美食進補一波。
馬辣集團最新11月優惠來囉！11/1～11/30，含2成人以上同行，只要其一代表身分證或健保卡號含「0、1、2、6」任中2碼（數字重複也可以，譬如00、11），或其一代表姓名內有「立、冬、進、補」任1字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十一月升級活動」，於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，就能享受超狂火鍋海鮮好料免費升級吃到飽，（提醒本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋除了全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」，11月更祭出新品「南美洲無籽紅葡萄」快閃2～4週限時供應吃到飽。新馬辣全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣Plus+全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」；涮樂和牛鍋物食べ放題則是選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」指定方案，全桌可享「鮮甜白蝦吃到飽」；
網美必拍的浮誇系問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋，則祭出三種指定方案優惠，選擇「988方案」，每成人贈「美國見島和牛」一份、2成人2份，以此類推；選擇「1288方案」 每成人贈「紅條石斑」一份、2成人二份，以此類推。選擇「1688方案」2成人贈「加拿大波士頓大龍蝦」一份、4成人二份，以此類推；或可選「佐渡花蟹」不限量吃到飽。
另外，築間幸福鍋物11/1～12/31凡點用「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，並於門店FB地標／IG限動＋門店地標／Google打卡五星評論（擇一），就能享有「免費升級1.5倍肉量（300g）」，肉肉加量不加價，快把優惠吃起來。