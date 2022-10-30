築間、王品5大火鍋加菜！99元享和牛「火烤兩吃」吃到飽

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有之和牛鍋物放題中壢門店，即日起每人只要消費加價99元，即可升級和牛「火烤兩吃」吃到飽，鍋物提供5款和牛、燒烤提供2款薄切和牛任選無限享用；凡消費並於官方FB地標IG限動＋地標或Google五星評論，附上用餐照片，還可享贈獨家隱藏版「骨付牛肋小排」乙份。而且當日壽星只要消費出示身分證或健保卡，還能加碼再享全桌88折優惠，同桌最高折抵6位，慶生聚餐超划算。
築間幸福鍋物：免費升級1.5倍雪花牛
築間幸福鍋物11/1～12/31凡點用「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，並於門店FB地標／IG限動＋門店地標／Google打卡五星評論（擇一），就能享有「免費升級1.5倍肉量（300g）」。
養心殿：加價599元爽吃「日本A5和牛＋日本廣島生蠔＋頂級鮑魚」
養心殿精緻鍋物歡慶十週年，攜手「美福肉品」改版全新菜單，推出「日本A5和牛」奢華饗宴，即日起消費任一套餐加購「蠔牛鮑爆」海陸饗宴，一次加菜「日本A5和牛＋日本廣島生蠔＋頂級鮑魚」竟然只要599元，大手筆給出兩片又厚又大的和牛，搭配生食級日本廣島生蠔、與頂級鮑魚爽吃到偷笑。
尬鍋：免費增量肉片！領券送「海鮮拼盤、鹹酥雞」
王品集團旗下主打台式風味鍋物的「尬鍋」，首度舉辦台潮火鍋盛會「金鍋獎」，即日起至11/10，廣邀鐵粉們票選最佳人氣鍋，限定期間在FB活動貼文留言後，到門市消費三大入圍湯頭（剝皮辣椒、蒜頭蛤蜊雞、辣子爆雞）時出示畫面，即可享「免費增量肉片」；11/11～11/30，加入LINE好友領取優惠券，內用剝皮辣椒雞套餐免費肉片增量；即日起至11/30，下載「王品瘋美食」APP領券，內用消費兩客套餐可享贈菜（台北西門店贈「油炸那個鬼鬼」一份；台北南京東店贈「海鮮拼盤」一份；中壢元化店贈「真香無骨鹹酥雞」一份
青花驕：爽嗑「4顆廣島蠔」或「口水雞」
精品麻辣鍋「青花驕」即日起發出「驕友密令 」，只要於11/30前到FB活動貼文標註好友發文指定內容，即贈「指定菜色兌換券」，可享青花椒啤酒／廣島蠔(4顆)／口水雞，贈菜3擇1；其中，廣島蠔可是價值338元。上述指定贈菜，也可於11/20前到「王品瘋美食」APP「優惠好康」領券享用；或11/30前，憑贈菜券截圖到店內用消費滿千就能招待。