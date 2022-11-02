台北「1區」不像台灣！他驚：居民臉上全希望 鄉民認了
台北市為台灣首都，劃分為12個區，每一區都有各自優缺點，近日就有一名網友認為，天母像是台灣的另一個世界，沒有紛擾、抱怨，大家臉上都充滿希望和自信，在其他地區都無法看到，貼文曝光後，許多網友也點頭喊：「認真說，天母的氛圍全國獨一無二，這不是錢砸得出來的。」
該名網友在PTT貼文，他以「住天母是不是很幸福啊？」為題，表示每當台灣又紛紛擾擾吵半天的時候，他都覺得天母像是另外一個世界，「像是年輕夫妻帶著嬰兒出來在運動公園散步，男的帥女的正，老人在玩法式滾球，咖啡廳中午大家在吃簡餐」，每個人的臉上都充滿希望和自信，讓他直言：「這種特質都沒辦法在其他地區找到。」
貼文一出，網友紛紛留言，「認真說，天母的氛圍全國獨一無二，這不是錢砸得出來的」、「台北市唯一宜居之處」、「那邊真的有閒適感，沒有阿雜的人事物」、「天母才是真台北」、「天母真的很樂活，而且又不用擔心經濟」、「住在天母30年，真的是很舒服，很難形容」、「這邊感覺是世外桃源」、「交通不便，反讓妖魔鬼怪少很多」、「和上班什麼的無關，假日比較一下就知道了」。
也有不少人指出，「沒捷運引來的人潮和外來人口，有自己的商圈就是讚呀，我也很喜歡天母的環境」、「公園多，帶小孩一天去一個，一週也不會重複」、「生活環境是真的不錯，晚上很安靜」、「天母真的很適合居住，以台北市來說居住感受是最健康的，沒有匆忙感」、「那裡宮廟超少，宮廟越少居住品質越高」、「全台灣少數願意生還願意顧小孩的地方，不是帶出去放任小孩到處亂」。（編輯：賴禹妡）