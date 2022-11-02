火逆雙子來了！4星座「負負得正」　第一名開創業績高峰

▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有4個星座有機會在火逆雙子的週期，將能量運用得當，取得前所為由的成功。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有4個星座有機會在火逆雙子的週期，將能量運用得當，取得前所為由的成功。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-11-02 09:45:23

塔羅牌老師艾菲爾透露，10月30日象徵行動力的火星在雙子座逆行，而雙子座所代表的意涵有交流溝通、靈敏反應、觸類旁通的特質，這次逆行期間將會持續到2023年1月12日。由於逆行行星的能量通常呈現停滯狀態，若能妥善運用這股隱含的活力能量，便能夠創造出負負得正的正面效應。對此，有4個星座有機會在火逆雙子的週期，將能量運用得當，取得前所為由的成功，提醒大家同時參考太陽、上升星座。 

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▲4星座年底吉星降臨，在2022年尾聲運勢逆轉勝，事業、愛情兩豐收。（示意圖／取自photo AC）
▲艾菲爾透露，由於逆行行星的能量通常呈現停滯狀態，若能妥善運用這股隱含的活力能量，便能夠創造出負負得正的正面效應。（示意圖／取自photo AC）
第四名、白羊座 

火星是白羊座的原始守護星，在逆行期間進入你的的溝通宮位，你的好奇心與求知慾變得格外旺盛，渴望吸收新知識，在你眼中所有事情都變得特別新鮮，時下最新流行的話題你都知道，也樂於分享給家人朋友，這個時期你的人緣出奇的好。你甚至是對於某種知識特別的著迷，還想要去考取相關的專業證照，就連充滿挑戰性的戶外活動你也躍躍欲試，但切記在火星逆行期間，一切小心為上。 

第三名、處女座 

逆行火星來到處女座的事業宮位，你會感到格外的有衝勁，想要做出一番成績，在職場以及社會的舞台上發光發熱。無論是上司主管交辦的大型項目、或是對自行創業的目標，你都能積極的展開行動拓展，把自己的聲望音量大幅提高，將能獲得前所未有的成功。建議你在火星逆行期間，保持低調作風，別惹人過度注目，一切都能穩定成長。 

第二名、水瓶座 

逆行火星能量進駐水瓶座的玩樂宮位，如果你從事創作型的工作，創造能量相當的活躍，靈感爆發讓你不間斷產出作品。而創造性的能量使你同時玩心大起，舉凡是充滿生命力、兼具刺激性的活動，你都樂此不疲，單身者甚至有機會結識看對眼的異性，迅速進入戀愛關係。建議你，在火星逆行期間任何事情都可以去嘗試，別錯過了你渴望的事物。 

第一名、雙子座 

逆行火星點燃雙子座的命宮，源源不絕的生命能量使你熱血沸騰，這個時候的你是個十足的行動派，平常看似有些善變、只挑輕鬆事的你，這段期間任何工作事項在你手上絕不拖延，使命必達，讓上司主管都對你刮目相看，加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，或是吸引許多人來成就你想完成的事情。事業上的夥伴和你也有絕佳的默契，合作起來心靈相通，開創業績的另一高峰。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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