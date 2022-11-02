曾滅50隻灰鼠！阿公捕獲「巨型鼠王」 體型有小型犬大
這老鼠要成精了吧！英國男子常年與藏在花園中的老鼠鬥法，近日終於得到「大成果」，因為這隻被捕獲的老鼠非常不一般，身形堪比一隻小型犬，被男子拿在手上竟有他半身高，而該男對這次的行動相當滿意，表示會繼續執行捕鼠計畫。
據外媒報導，英國布萊克本（Blackburn）的82歲男子德里克布萊米爾（Derek Blamire）日前捕獲一隻巨型老鼠，身長約有18英吋（約45.7公分），從背面來看簡直就像隻小型犬，身高185公分的德里克將其拿在手上，大老鼠還能約有他半個身體高，男子也與其合影，拍下這歷史性的一刻。
德里克指出，自己在當地住約7年，期間中已捕獲50多隻老鼠，有時用老鼠藥，有時用陷阱。雖然現在已經捕捉到「鼠王」，但仍向那些對他們家虎視眈眈的老鼠發下戰帖「如果牠們繼續來，我會繼續抓。我不會放棄的！」，並透露住家附近「鼠輩橫行」，老鼠數量已超過居民人數。
德里克也分析自家出現老鼠的原因，可能是因為他平日會在花園內放食物餵鳥，這些飼料不僅吸引飛鳥，老鼠們也都紛紛前來大快朵頤，為了捕獲這些不速之客，他曾停止餵鳥一個禮拜，讓老鼠飢餓，以此達到更好抓捕的效果。（編輯：李惠婷）