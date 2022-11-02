百萬美妝網紅怒噴「業配亂象」！控誇張要求：我不是演員

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Catie說明近一年來，常常被廠商要求她要棚拍美照，且合作邀約中的需求鉅細靡遺，包含髮型、妝容、衣服顏色、照片限定主題及場景，甚至連是否微笑都被嚴格規定。此外，部分口碑行銷公司還會提供完整腳本給她，令她感受到自己的專業被漠視，且依照這些嚴格規定所拍出的照片，所有網紅的成品都極其相似，讓她感覺就像「沒有靈魂」一般，並強調自己非演員，而是一名創作者，希望廠商不要扼殺創作者的創意。
她後續於留言處補充，說明在廠商規範下所拍攝出的照片確實很美，「但有沒有觀察過，現在大家焦點都放在照片上，Po文底下留言總是照片好美、人好美、衣服好美等等的，就是不會出現產品好吸引人、效果好等跟產品相關的討論」，她最後誠摯詢問廠商，品牌邀約的本意應是推銷自身產品，現在卻變成像在「推銷合作對象的寫真集」。
許多創作者感同身受，愛莉莎莎留言支持「把很有特色的人們變成沒有特色的東西，愛死這部影片」，J-Bao賤葆「非常認同，框架創作者的最大價值『創作』，只會讓這圈子變得越來越制式無趣，越來越不真實不真誠，使粉絲疲乏，導致產業萎縮。真心不樂見這樣的情況持續擴大，希望創作者與廠商都能堅持『創作！』」，傅長膨AnimaJinx「看到Catie這麼激動我真的快笑死w 好可愛w 我也有收過這種控制你所有的"腳本"，最後被我硬著頭皮堅持改掉了！」。 （編輯：李惠婷）