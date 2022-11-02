2年後日本變了！他爽玩7天列「6大轉變」：連店員都消失
疫情如今已漸漸趨緩，台灣也正式鬆綁邊境，讓許多民眾紛紛開始搶機票準備出國，其中「日本」是大多數人的首選，就有一名網友睽違兩年再度去到日本，發現和疫情前有著相當大的變化，並列舉出6點最有感的，貼文曝光後立即掀起一陣討論。
該名網友在臉書社團「日本自助旅遊中毒者 社團版」中貼文，他表示自己睽違兩年多才又飛到日本，這次打算待上一週遊玩，卻發現日本在疫情前後改變了許多，第一個就是日本的限塑政策已實施地相當徹底，各大超商、賣場都不再免費提供塑膠袋，另外第二個就是日幣匯率低到非常有感，例如星巴克、住宿、購物等消費金額都低上不少，是他過去從未經歷過的。
原PO繼續列舉，第三點為日本各處都會備有酒精噴霧，供民眾使用，第四點則是機器已大量取代人力，他本趟旅程到餐廳點餐幾乎都是靠機器人，就連結帳都看不到店員，第五點為日本飯店入住、退房及寄放行李等服務，大多都改為自助式。
最後，原PO指出，現在日本戶外幾乎沒人在戴口罩，連當地民眾也是如此，不僅這些，例如免稅單、JR pass等使用方式，也和疫情前有著巨大的改變，建議大家去遊玩之前一定要查詢清楚。（編輯：賴禹妡）