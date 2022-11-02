萬聖節福利？Albee「風吹翻上衣」被路人看光：一顆南瓜
藝人Albee（范乙霏）長相甜美，擁有姣好身材，常常在社交平台上分享生活點滴，近日她就道出萬聖節當天發生的糗事。當時狂風驟起，她的衣服一瞬間被風掀飛，衣服的飛揚程度甚至高到蓋住整張臉，上半身赤裸裸坦露在外頭，她事後搞笑自嘲：「還好臉被蓋住了」。
Albee於萬聖節發文，因為當天一早就要上課，急忙套了件短版上衣，在未施脂粉的情況下出門，她笑說「不知道是不是素顏太嚇人」，買午餐的時候突然颳起一陣強風，瞬間將短版上衣整個掀起並蓋住她整張臉，她無奈表示「不要問我裡面穿什麼你會怕」、「還好臉被蓋住了」，並祝福大家萬聖節快樂，「一顆南瓜也算應景了吧」。
有網友疑惑「有被別人看到嗎？」，Albee回應「迎面而來的人⋯⋯⋯⋯⋯恩，好多好多喲」。眾人則開玩笑道「既然有被掀起來了，就這樣一路蓋著臉回家」、「妳說吧！我膽子夠大.......哈哈！」、「不會啊albee你的素臉滿好看不會嚇人」。
Albee藝名范乙霏，曾是選秀節目《我愛黑澀會》的美眉之一，活躍於各大電視節目，主持過各種大型活動與晚會，也曾演出多個電視劇與網路劇，積累不少粉絲的支持。 （編輯：李惠婷）