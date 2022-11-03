年輕妹「遭碰奶頭就想哭」！男友傻眼不信　真實原因是它

▲一名網友透露不管是自己碰奶頭或者是男友碰，都會有一種很悲觀、很難過的情緒湧上來。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲一名網友透露不管是自己碰奶頭或者是男友碰，都會有一種很悲觀、很難過的情緒湧上來。（示意圖／取自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 07:24:47

洗澡的時候會憂鬱、與親密愛人滾床也會憂鬱？如果妳有以上症狀，可就要注意了！近日一名網友透露不管是自己碰奶頭或者是男友碰，都會有一種很悲觀、很難過的情緒湧上來，讓她相當困擾，查了之後才發現自己竟然好像有「傷心乳頭綜合症候群」，沒想到貼文釣出許多女生都有此症狀，掀起話題。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「我想請問有人跟我一樣，只要碰到奶頭就會有一種很負面的情緒湧上來嗎？就是會突然很悲觀、很難過，而且不管是自己碰還是男友碰都會，這感覺真的很不好欸.....上網查了之後發現這好像是『傷心乳頭綜合症候群』，跟男友說不要碰奶頭，我會難過會傷心，結果他一副我在騙人的樣子.....」。

貼文一出，網友紛紛回應「我也是這樣！好煩喔」、「我會脾氣超暴躁，然後心裡超不舒服厭惡感」、「我也是，老公又很愛摸，不爽大吵好幾次」、「我會說，一直都在傷心不要摸」、「嗚嗚嗚！我也是，根本無法好好跟男友享受床上之樂」、「忽然發現我不孤單，老公好可憐」、「這到底有沒有解....真的很悲傷」。

▲網友一查發現自己患有所謂「傷心乳頭綜合症」，讓她非常吃驚。（圖／亞大醫院提供）
▲網友發現自己患有所謂「傷心乳頭綜合症」，讓她感到非常困擾。（圖／亞大醫院提供）
事實上，所謂傷心乳頭綜合症（Sad Nipple Syndrome）其實是一種心理疾病，患有這種病症的人在被觸摸乳頭區域的時候，會出現難過、憂傷、悲憤等一系列情緒反應，而且是男女都有患病的可能；目前並沒有準確的科學研究來表明患病原因，從生理的角度來看，致病的原因可能與人體內的催產素有關係，它會使人產生負面情緒。

而過去心理學博士及性治療師曾寶瑩也在臉書發文探討此事，她透露「乳頭悲傷症候群」還沒有被納入心理疾病，這個詞目前是一個網路命名，很多人可能會有過類似的症頭，但大部分不會太嚴重，「如果你有同樣的困擾，我會建議可以試著先好好撫摸你的乳房，讓乳房先舒服了，再去帶動性興奮的感受。先安撫再興奮，可能就不會引發強烈的負面情緒了。」

曾寶瑩強調，若情況很嚴重，已經影響了生活和親密關係，也可以找專業的身心工作者或諮商心理師，請他們協助你走過困境，「不要亂說這種症狀是女生不想做愛、不想哺乳的藉口，這種困擾是真的，也是很難受的。」（編輯：張嘉哲）


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