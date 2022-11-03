手機電池常壞？達人「3招」延長壽命 用整年健康度100%
隨著科技的發展，手機已經不再只是能拿來接聽電話功能的東西，可以文書處理、看影片甚至是打遊戲，不過也因為這些功能，導致手機耗電量增加不少，但你知道如何充電，才能防止自己的手機電池不會一下就陣亡嗎？3C達人Tim哥近日就透露，自己有一隻iPhone13 Mini用1年，電池健康度仍然是100%，靠的就是一個觀念。
Tim哥近日在影片透露，自己一台iPhone13 Mini養了1年，結果電池仍然保持在100％，其實很多人都認為真正影響電池壽命的關鍵在於「長時間使用」，不過其實真正的關鍵在「高溫發熱」，尤其現代人喜歡使用快充，在使用快充時，電壓跟熱能都比較高，手機在高速運行時產生的熱能，會破壞電池裡的化學物質，所以會影響電池壽命。
至於是否可以一邊充電一邊使用手機？Tim哥提到「如果不要讓手機發熱，其實是可以的，如果真的要打手機遊戲又要充電，也不要選擇快充，可以選擇一般5瓦的豆腐頭插下去充即可」。
Tim哥最後也替大家總結幾個重點，其「溫度」、「電流強度」、「充電狀態」都會影響手機電池的壽命，因此在常溫下充電是最優質的，而電池容量保持在「40%到80%是最棒的」，一方面電量不會過低，也可以延長電池循環次數，因此「非必要時減少使用快充」、「不要讓手機低於20%才充電」、充電時可以開啟「最佳化電池充電」都有助於iPhone手機電池延長壽命。（編輯：張嘉哲）