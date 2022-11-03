「讓孩子們吃點飯」梨泰院商家悼念被趕！警察也動容流淚
韓國梨泰院29日爆發嚴重推擠意外，民眾在狹小巷弄內像骨牌般疊成高聳人肉牆，釀成多起死傷，悲痛的消息震驚全球，許多國家元首都發聲哀悼。而這場意外影響最深的是當地居民，就有在事發巷弄開店的老闆，近日自發準備飯菜和水果祭悼亡者，警察見到後依法驅離，但面對大叔悲切的請求，警察們也為之動容一同流淚。
韓國新聞節目《PD手冊》近日發上一段影片，某位店家老闆默默準備一盤飯菜和水果，將其擺放到事發巷弄，接著顫抖著身軀跪下祭拜，但因意外發生後，警察當下已封鎖現場，於是見到此行徑只能依法驅離，老闆見狀求情：「這裡確實是現場，就因為是現場，才需要給孩子們餵口飯吃啊！」，極力阻止警察撤走飯菜，雙方來回爭辯，老闆最終撐不住情緒崩潰而哭倒在地，警察輕拍他的背給予安慰，自己也忍不住流下眼淚。
據節目報導，該名大叔在事故發生時有打開店門，拯救了許多傷者的性命，可對他來說，當晚看到的死亡卻遠遠比救到的更多，使他內心煎熬，才在封鎖時出來悼念。
網友回覆「之前還說有的不願打開店門，其實打不打開都怪不了他們……他們不是什麼罪魁禍首，以後善良的人才會自責」、「大家都是善良的人啊…天災人禍就是很讓人難受啊為什麼還有人在藉此冷嘲熱諷」、「這位叔叔有可能已經有ptsd了，最好也去做一下心理諮詢疏導一下比較好，因為就在他眼前發生，且有很多人在他面前死去他卻無能為力，這種時候人會有很深的負罪感，有的人很快能走出來有的人可能需要很長的時間」。 （編輯：李惠婷）