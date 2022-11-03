機車男「球拍掛胸罩」！路人沿路狂盯 她自製原因網笑瘋
外出前一定要先確認自己的儀容才不會出糗！近日，就有網友分享自己騎車在路上時，卻驚見前方騎士的球拍上面掛著「超大胸罩」，讓她十分傻眼，忍不住拿出手機拍下照片，引起網友熱烈討論，不少人不解「這到底怎麼掛上去的啊？」
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我就這樣跟著他的奶罩騎了幾個路口.....一路上都好奇這個奶罩到底怎麼掛上去的」只見貼出的照片，一名騎乘共享機車的男子背著後背包，裡頭裝著球拍，不過尷尬的是，球拍上竟然掛了一個「胸罩」，由於球拍桿較長，因此騎車即便風大，胸罩仍然緊緊卡著，就這樣一路跟著該機車騎士到目的地。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我真的快笑死了，救命」、「真的太好笑了，好想要看他拿球拍的瞬間」、「好想跟到球場看他拿球拍的反應，球友應該更傻眼吧」、「如果是我遇到我會提醒一下欸....太尷尬了天啊」、「好想知道他的反應喔！太好笑」、「真的快要笑死了，他自己如果知道被發上網應該很崩潰吧XDDD」。
另外，也有網友推測原因「感覺應該是要出門的時候會經過家裡曬衣服的地方，羽球拍的桿子扯到就掛上去，但因為是後背包根本看不到，就這樣騎上路了」甚至有網友自製胸罩可能掛在球拍的原因圖片，讓不少人笑稱「妳很專業ㄟ！這個情境很符合」、「笑到飆淚，畫得超好，很符合情境」。（編輯：張嘉哲）