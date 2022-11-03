小六生不知「XD」啥意思！她瞬間驚覺老了　式微關鍵曝光

▲有20多歲網友聊天時仍習慣使用「XD」，卻遭小六親戚問到「XD是什麼意思」，讓她瞬間驚覺自己老了。（圖／翻攝Pexels）
▲有20多歲網友聊天時仍習慣使用「XD」，卻遭小六親戚問到「XD是什麼意思」，讓她瞬間驚覺自己老了。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 10:43:062022-11-03 10:54:09

近幾年科技與網路急遽發展，讓上網生態的變化越加頻繁，僅過一、兩年你就可能變成LKK（台語：老硞硞之意）。就有20多歲網友聊天時仍習慣使用「XD」，卻遭小六親戚問到「XD是什麼意思」，讓她瞬間驚覺自己老了，遭遇曝光也引發熱議。

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一位女網友在論壇Dcard上發文提到，自己與還在讀小六的親戚聊天時，對方突然拋出一個疑問「XD是什麼意思…」瞬間讓原PO驚覺自己好老「以前拿掀蓋手機都超喜歡加XD、 :) 、 ˊ ˇ ˋ之類的顏文字」。

不少網友也紛紛感嘆回應「我到現在還是喜歡用XD」、「原來現在小朋友已經不會用XD了嗎」、「差低(XD)還算是蠻多人用的，火星文才是真正絕跡的時代眼淚」、「還有-.- 跟 0.0以及^_^」、「現在用電腦還是會想打XD」。另也有人點出顏文字式微的關鍵原因「現在手機都輸入法都有自己的Emoji了，算是接續顏文字的精神」。

▲網紅「黃氏兄弟」瑋瑋表示，最近發現公司內部的20歲員工早已不會傳「XD」等表情符號，讓他震驚直呼「感受到代溝！」（示意圖／取自Unsplash）
▲顏文字時至今日仍以Emoji型態，流行於全球網路使用者之間。（示意圖／取自Unsplash）
事實上顏文字是用符號組成臉部表情來傳達心情與情緒的系統，從日本網路圈發跡，起初只是一種次文化，卻逐漸成為主流，更流行到華語網路圈，甚至影響到現代智慧型手機輸入法，都已經加入「Emoji」系統，供民眾文字通訊使用。（編輯：潘毅）

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