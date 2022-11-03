2022倒數60天！財運風光「5星座」點名　機運無限擋不住

▲2022倒數60天，點名5星座財運風光，機運無限擋不住。（示意圖／photo AC）
▲2022倒數60天，點名5星座財運風光，機運無限擋不住。（示意圖／photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 11:32:18

2022年最後倒數60天，艾菲爾老師表示由於水星及金星即將在11/16、11/17分別進入射手座，加上一星期後11/24木星在雙魚座轉為順行，而木星守護著象徵樂觀、自由的射手，從現在開始，整個世界會逐漸呈現出一種直觀、歡樂、不扭捏造作的氛圍，不僅帶動生活上的熱情，還讓牡羊、獅子、水瓶、雙魚和射手在事業財運都能沾染上無限好運。

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沒有上榜的人仍然可以放輕鬆地接收這波歡樂能量，參考文末的倒數60天十二星座【財運事業】關鍵字，也許你會在這波能量裡，意識到更多無法以言語形容的可能性！

第五名、牡羊座：小人遠離 貴人傍身

最後倒數60天內，順行木星在牡羊座的玄秘宮位，是個小人遠離、貴人傍身的階段。你會人緣會變得出奇的好，任何事項在與人溝通上暢通無阻、容易與他人心有靈犀，工作順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

這段期間，如果有舊識或朋友找你敘舊，請你撥出時間赴約，在聚會中有許多你渴望獲得的資訊以及人脈，會帶來令你喜出望外的好消息。

第四名、獅子座：偏財運旺 理財有道

最後倒數60天內，順行木星來到獅子座的資源宮位，加乘金星、水星在偏財宮位的力量，你的偏財運將大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過、投資部分營收相當可觀。近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。另外，當你需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來，就連另一半都將你食衣住行的花費通通買單，

可要記得將多餘的錢存起來，這將會是一筆不小的數目喔！同時也要做好來年的財務規劃，培養自己分配金錢的能力，你和錢的關係會越來越友善！

▲隨著全世界越來越習慣疫情下的生活，不少國家紛紛放鬆國境政策，像是台灣人最愛去的日本、韓國都漸漸瞥見曙光。（示意圖／翻攝自Pexel）
▲艾菲爾老師表示牡羊、獅子、水瓶、雙魚和射手近期在事業運上將平步青雲、遠舉高飛。（示意圖／Pexel）
第三名、水瓶座：財氣淹沒 人緣大好

最後倒數60天內，順行木星點亮水瓶座的財帛宮，加上即將進駐人際宮位的金星與水星，你不只財運亨通、職場人際也ㄧ樣順遂。經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進你口袋，也有朋友向你歸還欠款，到年底前你的財運都會一路暢通，就連買張彩票都能中獎。人際方面，不只開拓了新的人際圈、甚至打入圈子的核心並且握有發言權，在職場上大家的目光焦點都在你身上。新的人際圈也意味著新的關係降臨。

年底前，如果有機會參加認識新朋友的聚會，好好的打扮一番吧！

第二名、雙魚座：工作生活 機運無限

最後倒數60天內，順行木星回到雙魚座的命宮，金星與水星也在你的事業宮位待命，為你的生活、職場、財運帶來轉機與好運。過去因為小人而背上的職場過失與不順心的工作環境都將遠離，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白。木星的順行能量帶來失復的名聲之外，更帶來能讓你發揮長處的項目，升職加薪的日子離你不遠了。生活中的煩心瑣事不但能按部就班的解決，也因此開發一些新技能。

到年底前，你無論是在生活或是工作方面都會有貴人相挺，多留意經常出沒在你身邊的朋友，如果是異性朋友更要把握，可別讓助你富貴的桃花溜走。

第一名、射手座：職場輕鬆 神清氣爽

最後倒數60天內，金星與水星同時進入射手座的命宮，這兩顆星聯手的幸運能量將充滿你的生活周遭。先前你也許歷經工作環境的不適應、與同事之間有嫌隙、緊湊的工作行程壓得你喘不過氣，連帶影響到你的健康，不過別擔心，金水攜手合作，再加上你的守護星木星也順行，你的職場生活，將有如神助一般的莫名順利起來，工作之余甚至還有空閒的時間與同事喝喝下午茶，一舉消彌先前的不愉快，你的職場生活開始變得輕鬆愉快，心理承受的壓力也減少了，身體也跟著輕盈暢快。

把握到年底前的這波好運，用來拓展工作上的技能、結識更多事業上的人脈，並且預約健康檢查對你的身體負責，不可拖拉！

倒數60天十二星座【財運事業】關鍵字

白羊【小人遠離 貴人傍身】

金牛【交友歡樂 人脈富貴】

雙子【親密夥伴 打點一切】

巨蟹【職場環境 輕鬆愉快】

獅子【偏財運旺 理財有道】

處女【合作關係 友好緊密】

天秤【前途看好 一片光明】

天蠍【偏財亨通 人生美滿】

射手【職場輕鬆 神清氣爽】

摩羯【心平氣和 吸引財氣】

水瓶【財氣淹沒 人緣大好】

雙魚【工作生活 機運無限】（編輯：李惠婷）  

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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