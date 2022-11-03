雙11瘋了！肯德基「6炸雞111元」 20塊雞塊、披薩才11元
雙11就是要吃爆速食炸雞優惠！肯德基、必勝客超狂優惠曝光，主打「PK雙饗卡APP」搶攻美食優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，肯德基「20塊上校雞塊」、必勝客「個人披薩」都只要11元；肯德基「6塊咔啦脆雞」、必勝客「9吋鬆厚小比薩」通通才111元。更誇張的是，限定1,111元可吃到肯德基「3份12塊雞桶派對分享餐」送蛋撻＋可樂，或是必勝客「12吋鬆厚大比薩（限定690元以下口味）爽吃6個」！不搶怎麼對得起肚子和荷包。
必勝客聯手肯德基歡慶雙11主打「PK雙饗卡APP」優惠，聰明饕客們必須鎖定美食最甜價，11/9～11/11限時3天加碼，每日上午10點準時瘋搶11元、111元、1,111元隨饗券，最低不到1折限量開搶拚手速；還有下殺56折起不限量隨饗券也不要錯過。而且從11/4～11/28連續25天，天天登入APP就抽會員點數111點，透過PK雙饗卡APP訂購必勝客、肯德基美食，都能再抽獎1,111點。
只要11元！肯德基「20塊上校雞塊」、必勝客「個人披薩」
下殺超過1折的超狂優惠，肯德基「雙11上校雞塊分享盒」爽吃20塊上校雞塊只要11元（每日限定販售200份）；必勝客「雙11鬆厚個人比薩」1個6吋鬆厚個人比薩限定115元以下口味，也只要11元（每日限定販售200份）。
爽吃111元！肯德基「6塊咔啦脆雞」、必勝客「9吋鬆厚小比薩」
肯德基「雙11六塊雞桶分享餐」大吃辣6塊咔啦脆雞，才111元（每日限定販售200份），必勝客「雙11鬆厚小比薩」開嗑1個限定460元以下口味的9吋鬆厚小比薩，也是111元（每日限定販售200份）。
大嗑1111元！肯德基「12塊炸雞桶餐＋6顆蛋撻等」、必勝客「12吋鬆厚大比薩爽吃6個」
肯德基「雙11十二塊雞桶派對分享餐」，超飽足「12塊炸雞＋3份大薯＋6顆蛋撻＋可樂」吃上3份只要1,111元！（一份3張隨饗券，每日限定販售200份）；或是必勝客「12吋鬆厚大比薩（限定690元以下口味）爽吃6個」也是1,111元！（一份6張隨饗券，每日限定販售200份）。
另外，歡慶雙11繼光香香雞11/1～11/21推出「現折50元」好康活動，提前於11/1(二)～11/21(一)只要成為新會員或是既有會員，都可立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。相當於會員選購經典1號餐（大份香香炸雞＋阿根廷魷魚260元）再加購一份40元以上的炸物點心，等於炸物直接免費送！包括45元的田字薯或墨魚花枝丸、40元的塔香蘿蔔糕或塔香百頁豆腐，都能無痛加菜爽吃。