謝忻「深夜被男友丟包在路邊」！揭事發經過：我很生氣　

40歲女藝人謝忻曾歷經不倫戀、寫真私密照外洩等風波，沉寂一段時間後，態度依舊保持樂觀正面，透過許多活動和興趣來充實自己，如今也全面復出，近期參與民視新戲《市井豪門》也受到高度關注，更時常在社群平台分享生活點滴，不過，她昨（2）日卻突然爆料「被男友丟包在路旁」，掀起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 謝忻在臉書發文，表示她早上氣急敗壞打給男友「告訴你，我在生你的氣。我昨晚跟心湄姐一起去吃飯，吃完在餐廳門口明明就碰到你跟你同事，想說搭你的便車一起走，你居然說你要回去開會就把我打發走了」，接著謝忻就連續說了8次「我很生氣」，「而且晚上10:30了，請問到底還要開什麼會？跟我多解釋一下是會怎樣嗎」，她一連串怒氣沖沖地質問。▲女藝人謝忻昨（2）日突然爆料「被男友丟包在路旁」，掀起熱議。（圖／翻攝自謝忻臉書）男友聽完後，淡定地說「蛤？也太可惡了，但，昨天晚上有發生這樣的事嗎」，謝忻回「有，就是有！在夢裡」，委屈又生氣的情緒從夢境延續到起床，讓剛睡醒的她非常暴躁，男友也馬上哄她「好啦，秀秀，我不該讓你生氣」。謝忻說，就算男友的求生欲如此強烈，也向她道歉了，但她到現在還是很生氣，才決定把過程寫出來，最後，她還貼出楊祐寧上月25日PO出的YouTube影片「你今天睡外面」，表示「我發現，哼，I’m not alone」，原來是因為楊祐寧的老婆Melinda也曾因為在夢裡和楊祐寧發生爭執，起床鬧脾氣，讓網友笑翻，「天啊！這是全天下的女人都會玩的遊戲嗎？男人太難了」、「好可愛」、「我以前也對男友做過一樣的事情欸」、「別氣」、「哈哈哈哈哈好有趣」。（編輯：郭佩蓉）▲楊祐寧和朋友分享老婆因為在夢裡跟他吵架，起床氣得直呼「我現在不想理你」。（圖／翻攝自What A Life YouTube）北一女神解扣子！山中「辣曬事業線」 粉絲讚：仙女下凡短今「素顏爆乳自拍」還戴眼鏡！粉絲見照片驚呼：更好看鄭家純嫁醫師老公AKIRA「早就預告」！親曝婚戒划算買法鳳梨女友「學生時期嫩照」差超多！認了臉上1部位有動刀