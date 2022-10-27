楊祐寧2年婚姻爆危機？揭夫妻「冷戰真相」：我啥都沒做
男星楊祐寧2020年和老婆Melinda結婚並生下一個可愛女兒，兩人也時常在社群媒體放閃，夫妻感情好是眾人皆知，不過楊祐寧最近陷入婚姻危機？他昨（25）日在YouTube影片中透露老婆最近與他冷戰的原因，「你在夢裡一直跟我吵架」，讓他哭笑不得，無奈喊冤「這就是謎之空間，我什麼都沒做，但是我現在要開始道歉了」，笑翻眾人。
楊祐寧9月設立個人YouTube頻道「What A Life」，分享生活大小事；而他昨天更新一支以「你今天睡外面」為題的影片，透露老婆和他冷戰的原因，只見他在車內向友人播著老婆傳來的語音，Melinda說「你在夢裡面一直跟我吵架，我現在不想理你了」，讓他無奈笑出來，向友人求助。
楊祐寧也透露，有時老婆起床就擺一個臭臉，他就會問老婆「怎樣又那個臉，幹嘛了」，老婆就氣得表示「你昨天晚上跟別的女生去跳舞」，楊祐寧聽完便開始耍寶「我只想要跟妳跳」，但老婆仍氣到不行「你不要，我今天不想理你了」，甚至還要求他睡外面，讓他好氣又好笑，「就是在撒嬌」。
不過，他也表示，如果他真的照老婆說的去睡沙發，老婆又會走到沙發旁邊氣喊「現在是怎麼樣？不溝通了是不是」，讓車上友人笑瘋，網友也紛紛留言，「楊祐寧這種老公到底要去哪裡找？阿梅真的好可愛好可愛」、「好可愛的夫妻，好喜歡你們這樣喔」、「從頭笑到尾，覺得你們互動超級可愛」、「阿梅和祐哥太好笑了，很甜」。
此外，楊祐寧也將老婆因為在夢裡吵架的事與楊謹華夫婦分享，這時楊謹華的老公Ben聽完也笑說「I FEEL YOU」，楊謹華也解釋說道，自己夢到老公和別的女生聊天，甚至還要因為那個女生和她分開，讓她起床氣得大罵老公「你負心漢，你為什麼要這樣子」，不僅在夢裡氣，起床時也氣到不行，讓全場笑翻。（編輯：郭佩蓉）