拿坡里「超級戰斧雞腿」夠狂！超過半斤比臉大 69折爽吃
拿坡里果然是「被披薩耽誤的炸雞店」！竟然不負每名，把大家最愛的戰斧雞腿變大了！竟然把戰斧雞腿越級升等為「超級戰斧雞腿」，增量51％後每隻雞腿都超過半斤重！放在眼前竟然比臉大，即日起至12/5，還推出爽吃33天限定優惠，4隻超級戰斧雞腿特價411元，直接下殺69折；2隻超級戰斧雞腿，特價229元，而且還是大家喜歡的辣味來做優惠。
拿坡里炸雞又有超狂新作！今（3）日宣布要把戰斧雞腿變得比臉大，只在拿坡里炸雞專賣店限定才有的「超級戰斧雞腿」，重量比原本增加51%，每隻都超過半斤重的「超級戰斧雞腿」，同樣擁有酥脆外皮與鮮嫩多汁的雞腿肉。即日起至12/5，還推出爽吃33天限定優惠，辣味4隻超級戰斧雞腿，特價411元（原價596元），下殺69折；辣味2隻超級戰斧雞腿，特價229元（原價298元）。記得先致電拿坡里炸雞專賣店預訂餐點，或是線上訂餐並完成付款，再到店取餐比較不會等到生氣啊。
另外，肯德基聯手必勝客「PK雙饗卡APP」超狂雙11優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，肯德基「20塊上校雞塊」、必勝客「個人披薩」都只要11元；肯德基「6塊咔啦脆雞」、必勝客「9吋鬆厚小比薩」通通才111元。更誇張的是，限定1,111元可吃到肯德基「3份12塊雞桶派對分享餐」送蛋撻＋可樂，或是必勝客「12吋鬆厚大比薩（限定690元以下口味）爽吃6個」！不搶怎麼對得起肚子和荷包。