2扮裝男稱「被推特資遣」騙倒所有人！馬斯克讚：有創意

▲2扮裝男稱被推特資遣騙倒所有人，馬斯克不生氣，反而發文稱讚：「有創意」。（圖／翻攝自Twitter）
▲2扮裝男稱被推特資遣騙倒所有人，馬斯克不生氣，反而發文稱讚：「有創意」。（圖／翻攝自Twitter）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 08:22:30

世界首富馬斯克收購推特（Twitter）一事幾經波折，終於在10月27日完成收購並解散董事會，而隔天公司門口出現兩名手抱紙箱的男子，向媒體自稱是背裁員的推特員工，現場記者多信以為真，可後續查證後才知道一切都是烏龍，不過馬克思卻對這齣鬧劇非常欣賞，認為相當有創意。

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馬斯克收購推特後做出許多改變，因計畫將官方認證的「藍勾勾」列為收費項目而在網上大受討論，後續更大動作解散公司董事會。消息傳出的隔天，有兩名男子抱著紙箱現身在推特總公司門口，分別是利格馬（Rahul Ligma）和約翰遜（Daniel Johnson），兩人向現場媒體說明自己近期遭馬斯克解雇，控訴到「所屬部門全都被裁員了」、「馬斯克不是好人」、「我還有買特斯拉」、「我也是綠色能源、反氣候變遷和言論自由的擁護者」，這個畫面被多家媒體報導。

▲因阿米尼之死引發的伊朗示威潮持續延燒，連馬斯克也對此表態。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克收購推特後大刀整頓，將公司董事會全部解散。（圖／美聯社／達志影像）
後續媒體繼續追查這件事，發現兩人並非推特員工，網友們也發現他們手上的箱子中根本沒有東西，而其中利格馬（Ligma）這麼名字更是個網路流行語，意即「Ligma balls（Lick my balls，舔我的蛋蛋）」，至此眾人才驚覺這是一場騙局。

馬斯克對此卻感到非常有趣，甚至特地發推文提及二人，稱讚他們創意無窮，「他們根本是有史以來最棒的酸民」，不過公司中的一名經理Paul Lee則針對媒體報導未查核事件而感到憤怒，也於推特發文諷刺了一番。（編輯：李惠婷） 

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