iPhone摔地變更美！「天使的翅膀」圖片瘋傳 破滅款超絕
iPhone自後期的手機之後都是採取玻璃後背蓋，因此如果不小心摔到手機，即便有裝保護殼都可能會讓玻璃背蓋碎裂，維修通常都是一筆不少的費用。然而就有網友分享自己摔到iPhone，但是卻突然變成一個藝術品「天使的翅膀」，貼文引爆廣大迴響。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「不小心把手機摔在地上，結果背面裂成『天使的翅膀』」只見貼出的照片，一支白色的iPhone背面龜裂，而由於撞擊點在左下角，結果順勢往上延伸之後，突然變成展開的翅膀模樣，且紋路幾乎都沒有交錯繁雜，相當驚人。
事實上這張照片，是日本網友在推特帳號@haniwack分享的照片，表示是朋友工作時摔壞手機，結果意外變成天使的翅膀，堪稱是奇蹟。貼文一出，不少網友紛紛回應「超級美欸，加一個透明殼就增值了」、「人家摔了要虧錢，你摔了變增值」、「好神！這個加上透明殼應該很好看吧」、「完全不需要修理，天使iPhone全球只有一隻！」、「真的美哈哈哈，這機率有多小啊」。
而除了該張圖片造成網友熱議外，不少台灣網友也曬出背蓋摔破的形狀，其中有網友摔出「蝴蝶」的模樣；另外則有網友將自己摔碎的背蓋紋路稱為「凡爾賽玫瑰」；最爆笑的則是「破滅款」，整支手機幾乎屍骨無存，看起來是完全不能使用，讓不少網友笑到不行。（編輯：張嘉哲）