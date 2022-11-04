真的阿娘喂！廖老大「手搖藏蜈蚣」他吸到 網友集體崩潰
台灣賽車教父廖老大今年跨足手搖界，創立手搖品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，起初話題熱度高，加盟主相當多，不過後來卻爆出各家店品質不一的問題，許多店家也因為生意不佳轉型或者停業。然而，近日就有網友分享自己去買廖老大時，卻吸到一隻蜈蚣，讓他受到驚嚇，畫面曝光後引起熱議。
一名網友在臉書「爆料公社」貼文指出「我喝廖老大喝到蜈蚣，真的阿娘喂了」只見貼出的照片，一根吸管內部就卡著一隻蜈蚣，不過因爲剛好該網友有咬吸管的習慣，因此蜈蚣剛好被卡在吸管咬痕的地方，如果吸進嘴裡，後果不知會如何，畫面相當驚悚，也讓該網友說「超級噁心的現在認真想吐QQ」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「......哪一家分店啊！這很噁欸」、「太可怕＝=.....蜈蚣這麼大隻欸？都沒看到太扯」、「我要瘋掉了....太噁心」、「我快吐了我，如果是我一定要這家店賠爆我」、「萬一這蜈蚣有毒要怎麼辦，這個食安問題真的很嚴重」、「我真的快不行了，以後誰還敢喝啊」。
不過，也有網友認為該圖片造假，原PO則直接回擊表示「如果我要造假，我拿別的帳號來發就好了，有那麼笨發假的還用自己的帳號嗎？你問看看如果你自己喝到會不會生氣，我就是很怕蟲啊，後來打過去給店家，他們說要再補一杯給我，但誰還敢喝啊？」讓不少網友也力挺表示「誰會造假用本人帳號，等被告嗎？有蜈蚣就接受事實啊，分店態度才沒誠意吧，應該投訴總部讓他們處理」。（編輯：張嘉哲）