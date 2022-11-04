用掉58公噸水！她獨居「水費暴增2倍」　網指2處：快檢查

▲許多人收到水電帳單才發現家中出現問題。（示意圖／取自pixabay）
▲許多人收到水電帳單才發現家中出現問題。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 14:17:59

許多人收到水電帳單才發現家中出現問題，近日就有一名網友透露，她收到最新一期水費帳單，竟要830元，但她平時獨居又不常回家，對照度數發現竟然多出58頓水的用量，讓她感到非常納悶，對此有內行人建議原PO檢查馬桶以及水塔，認為問題很有可能出現在那裡。 

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該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己獨居，平時用水的習慣都很正常，且每週煮飯、使用洗衣機都僅一次，回來洗澡也最多2次，其他時間幾乎都在外，沒想到收到最新一期水費帳單竟要830元。 

▲（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲原PO透露收到最新一期水費帳單，竟要830元。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
原PO透露，上一期水費只有370元，9月29日到10月31日一個月內的時間，也僅僅用了10度水量而已，讓她無奈問「那58度哪來的？」而一度水為1000公升，若莫名增加58度，代表多了58公噸的使用水量。 

對此，網友也紛紛覺得不正常，「我兩個月也才幾百塊，你是每天用水洗整棟房子嗎」、「沒有每天用洗衣機，一人一天一度也太誇張，每天都泡澡三次嗎」、「一定有漏，只是你還不知道」、「水用太兇了吧？泡澡嗎」、「這水費不正常吧」、「哇塞，我家三個人，每天用水量蠻多的，還要分攤大樓的水費，每個月也才2、400內」、「有點扯，我亂用水一個月也才200，平常100不到，這是有漏水吧」、「800真的很誇張，有沒有可能是抄錯表了」。 

▲（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲原PO無奈問「那58度哪來的？」（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
不過，也有內行人建議原PO檢查馬桶，「去看看馬桶吧！突然暴增都是止水閥的問題，漏在那邊很難發現」、「水箱的止水蓋位於水箱內，長期下來會微變形導致水慢慢的流到馬桶，沒注意不會發現」、「我家之前馬桶漏水一個月兩千多，後來看很久才發現馬桶的止水伐那邊腐蝕」、「馬桶2次漏水的苦主路過真的是惡夢」、「馬桶漏水了，我剛修完上期1460，這期433」。 

還有人認為是水塔的問題，「58度是8/2-9/29的用水量。你想想8月是不是用比較兇吧⋯或是漏在水塔處也有可能⋯我家上次水塔浮球勾住，一直進水入水塔，然後溢出⋯那個水是有經過水表的，所以都有算錢」、「水塔水管破損漏水！一般人不會常常去看水塔」、「我家四人，最低300多，這兩年有到5、6百的是水管小破洞」、「前幾個月有一次約3000元，是水塔破了幾個小洞一直噴水」、「水塔止水器壞的」。（編輯：賴禹妡） 

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