用掉58公噸水！她獨居「水費暴增2倍」　網指2處：快檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，上一期水費只有370元，9月29日到10月31日一個月內的時間，也僅僅用了10度水量而已，讓她無奈問「那58度哪來的？」而一度水為1000公升，若莫名增加58度，代表多了58公噸的使用水量。
對此，網友也紛紛覺得不正常，「我兩個月也才幾百塊，你是每天用水洗整棟房子嗎」、「沒有每天用洗衣機，一人一天一度也太誇張，每天都泡澡三次嗎」、「一定有漏，只是你還不知道」、「水用太兇了吧？泡澡嗎」、「這水費不正常吧」、「哇塞，我家三個人，每天用水量蠻多的，還要分攤大樓的水費，每個月也才2、400內」、「有點扯，我亂用水一個月也才200，平常100不到，這是有漏水吧」、「800真的很誇張，有沒有可能是抄錯表了」。
不過，也有內行人建議原PO檢查馬桶，「去看看馬桶吧！突然暴增都是止水閥的問題，漏在那邊很難發現」、「水箱的止水蓋位於水箱內，長期下來會微變形導致水慢慢的流到馬桶，沒注意不會發現」、「我家之前馬桶漏水一個月兩千多，後來看很久才發現馬桶的止水伐那邊腐蝕」、「馬桶2次漏水的苦主路過真的是惡夢」、「馬桶漏水了，我剛修完上期1460，這期433」。
還有人認為是水塔的問題，「58度是8/2-9/29的用水量。你想想8月是不是用比較兇吧⋯或是漏在水塔處也有可能⋯我家上次水塔浮球勾住，一直進水入水塔，然後溢出⋯那個水是有經過水表的，所以都有算錢」、「水塔水管破損漏水！一般人不會常常去看水塔」、「我家四人，最低300多，這兩年有到5、6百的是水管小破洞」、「前幾個月有一次約3000元，是水塔破了幾個小洞一直噴水」、「水塔止水器壞的」。（編輯：賴禹妡）