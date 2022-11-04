好市多神物大特價！媽扛12盒女兒嗨爆 會員全部笑不出來
美式賣場好市多的商品通常都是走「大份量」為主，常常補一次貨就可以隔好幾個月才會用完，甚至有些東西的使用週期是以年為單位，其中，巨無霸的保鮮膜就是好市多會員之間都熟知，有人買一捲一用就是10年。近日，就有網友去好多遇到特價保鮮膜，一舉大掃貨12盒，旁邊女兒還笑哈哈，讓不少會員傻眼表示「妹妹！你還笑得出來？這以後是你的嫁妝！」引起討論。
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「最近趁著好市多這波優惠，決定買爆這款萬年保鮮膜！一次直接拿12盒啦！」只見貼出的照片，原PO一口氣拿了12盒好市多保鮮膜，結帳之後，女兒開心的拿著收據手足舞蹈，萌樣也一同入鏡。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死！妹妹你還笑得出來喔？這以後是你的嫁妝欸XD」、「可能可以用到妹妹嫁人當嫁妝囉！」、「一盒算你10年的一半，也要60年才能用完欸」、「妹妹如果我是妳，我真的笑不出來.....這以後應該會被拿來當嫁妝」、「拿收據的妹妹長大，她就笑不出來了，因為這些是她的嫁妝」、「保鮮膜富翁，可以富過三代，12盒一共可以用120年。」
而事實上，也有不少網友也分享經驗「可以拿來貼在浴室的水孔蓋！蟲蟲危機會解除哈哈哈」、「這個味道太重不適合用在食品上，我都拿來包小孩不騎的腳踏車」、「可以拿來包東西防塵，其實也蠻好用的啦」、「我都用這個保鮮膜包青菜喔！效果還不錯，可以多放十幾天」。（編輯：張嘉哲）