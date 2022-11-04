雞排妹批醫美診所「整形做壞了」挨告！民事判賠90萬元
藝人「雞排妹」鄭家純剛出道時，曾與高雄某醫美診所合作，由診所提供免費抽脂手術，換取代言，然而多年之後，雞排妹卻發文稱「整壞了」，還引用多名網友針對該診所的負評佐證，因此被該診所一狀告上法院。鄭家純被告妨害名譽的部分，獲得檢方不起訴處分，但診所同時民事求償300萬元，高雄地院審理後，判決鄭家純須賠90萬元，全案仍可上訴。
回顧本案，2020年12月23日，雞排妹在臉書分享一張僅穿內衣、內褲的露背照，並寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時，在某醫美診所做壞了，導致要找信任的醫美做第二次補救」。
貼文一出，許多網友紛紛在底下留言表示，過去也曾在同家診所有過不愉快的消費經驗，事後這些內容也都被雞排妹轉貼在臉書粉專，還特別加註「苦主之一」。
醫美診所發現後，遂對雞排妹提出妨害名譽的告訴，並求償300萬元。經高雄地檢署偵查，認定雞排妹雖在網路上使用負面言語，但其所說的都是基於她個人經驗，未逾越「合理評論原則」範疇，對於妨害名譽部分處以不起訴處分。
但是民事求償的部分，高雄地院審查後認為鄭家純當年曾在寫真集上感謝醫美診所，事後改口稱被整壞，但並沒有提出所謂整壞的證據，而轉貼其他網友貼文前也沒有善盡查證之責，認定鄭家純言論確實造成醫美診所商譽受損，判賠90萬元，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）