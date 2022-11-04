老婆只圍浴巾「大哥房裡吃雞」！他目睹氣炸：完全沒尊重
「真的是我小心眼嗎？」一名網友在網路上抱怨，婚後搬進老婆娘家後，夫妻倆就沒什麼單獨約會的時間，就連結婚週年要慶祝，兩位哥哥還跟出來當電燈泡，甚至還抓到老婆只圍一條浴巾和大哥在房間吃鹹酥雞的畫面，讓他忍無可忍怒罵：「現在他們都是成年人了，而且我跟老婆也結婚了，不是應該要尊重我嗎？」
該名網友在「爆料公社APP-匿名公社」中貼文，他表示老婆和兩位哥哥的感情都很好，而自從兩人結婚後，哥哥就沒給他好臉色看過，婚後更是沒有改變，前陣子剛好迎來夫妻倆結婚週年，說好要單獨和老婆出去約會吃好料，沒想到兩個哥哥明明知道，卻還故意跟出來當電燈泡，「老婆覺得沒關係，可是他們三個走一起，把我丟在後面讓我很不爽」。
原PO透露，他婚後住進老婆娘家，已經沒什麼兩人獨處時間了，就連想單獨約會都被打擾，更誇張的是，前幾天下班回家，竟看到老婆只圍浴巾單獨在大哥房間裡吃鹹酥雞，他當場大發雷霆，卻還被岳母覺得大驚小怪，讓他無奈喊：「我知道他們從小一塊長大，但現在他們都是成年人了，而且我跟老婆也結婚了，不是應該要尊重我嗎？怎麼會覺得是我小心眼想太多？」
貼文曝光後，網友紛紛留言勸，「老婆這樣很不OK」、「圍個浴巾吃宵夜的確很奇怪」、「反問老婆， 如果今天是你妹妹，也就是小姑子， 圍個浴巾單獨跟你在房間， 老婆可以接受嗎」、「要嘛搬出去要嘛離婚，價值觀不同真的很難相處，而且你老婆也不尊重你」、「你可試著穿條內褲，跟岳母喝珍珠奶茶呀」，但也有人認為，每個家庭的風格不同，一家人的作風可能是真的很開放。（編輯：賴禹妡）