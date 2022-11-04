蕭煌奇拔墨鏡露臉了！「真面目自拍」網友嚇到：這有點帥
歌手蕭煌奇出道20年，擁有一副天使的嗓音，當年以《你是我的眼》、《阿嬤的話》等歌曲打開知名度，然而身為視障者的他，平常穿搭都會搭配一副墨鏡。而近日他罕見拿下墨鏡，並且自拍曬照，讓不少第一次看到他拿下墨鏡的粉絲們相當驚喜，直呼「這有點帥喔！」、「第一次看到拿下墨鏡的模樣！」
蕭煌奇日前出席活動時表示，11月初要帶同事跟家人到北海道員工旅遊，狂撒60萬不手軟，果然在最近他確實前往日本遊玩，陸續在臉書貼出許多景點打卡照，只見他為了保暖多半穿著厚實的外套，而墨鏡也沒有戴著，自然的模樣與在螢光幕前的樣貌令人感到格外新鮮。
而日前他到「小樽運河」景點打卡，寫下「安靜的小樽運河好美」；隨後在今（4）日又發出在北海道冰天雪地當中高歌，厚實的嗓音搭配大自然的背景音，完美融合，讓不少網友紛紛回應「哇！煌奇哥的歌聲真的太好聽了」、「這麼冷的環境下，卻絲毫不影響唱功，不愧是4金歌王」、「起雞皮疙瘩了啦！沒戴墨鏡也很帥喔」、「沒戴墨鏡也是很帥的啊！玩得愉快喔，旅途平安」。
事實上，蕭煌奇因為罹患先天性白內障，一出生就失明，4歲時動了手術變成弱視，勉強有一些視力，但青少年時期又因為愛打電動，導致青光眼視神經萎縮，再度沒了視力，至今已經將近30年，因此往往出席活動時都戴墨鏡亮相，日前他也大方拿下墨鏡，自拍高喊「我帥嗎？」讓不少粉絲都相當驚艷，連女星安心亞都留言稱讚「帥爆」，蕭煌奇還害羞回覆「被你這樣稱讚我害羞了啦！」（編輯：張嘉哲）