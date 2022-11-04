唱KTV享名廚料理！ONCOR娛樂空間開幕 江振誠親設計菜單
經營娛樂及餐酒世界著名的the LOOP集團，在信義區開幕頂級娛樂空間「ONCOR」，主打讓消費者同時得到多重滿足與享受，包廂內不僅有全新燈光系統，當歡唱歌曲時還會符合歌曲情境自行變換，並且邀請世界名廚江振誠設計多種在地小吃，將KTV包廂常見的美食牛肉麵、水餃加上巧思，變成一道道獨特的料理，同時設計了頂規的四川麻辣鍋菜單，三五好友聚會、開趴既能唱歌還能大啖名廚料理。
「ONCOR」娛樂空間開幕，金曲獎新人ØZI 也現身開唱《Hair tie》，包廂內燈光智慧系統會選擇適合效果，搭配歌曲打造個人演唱會現場，「ONCOR」邀請獲世界級獎項的燈光設計團隊合作，光是一個最小的包間就有超過50條燈控管，以高精細度設計燈光變化，營造出最佳氛圍。
「ONCOR」本次邀請到名廚江振誠跨界合作，設計出專屬的料理菜單，將各種常見的台灣小吃，搖身一變成為頂級美食，像是菜單中的「媽媽的水餃」，主打不必沾醬即可食用，參考主廚母親的水餃配方，特別蓋上醃製火腿，是相當少見的搭配組合，還有純香四溢烤肉串、牛三寶滷水綜合拼盤、清燉與紅燒牛肉麵，高達上百種料理。
江振誠表示，「其實我是第一次跨界娛樂場所，菜單發想就是這樣的空間出來玩，大多是相聚慶祝，菜品設計會比較輕鬆，更貼近平常喜歡的味道，以街頭飲食去做創新」。除了街頭小吃外，「ONCOR」更推出獨家火鍋料理，包含川味麻辣牛骨鍋、青花清酒剝皮椒鍋、北海道牛奶膠原鍋、黑松露壽喜燒鍋。
除了可以與朋友歡唱外，也可以與三五好友一起到「ONCOR」欣賞運動賽事與大型演唱會，透過4K品的螢幕讓自己彷彿身歷其境，以五星級飯店的規格打造34個不同風格的空間，最大的房間達40坪，業者表示，「不一樣的時段將有不同的價格，大學生、白領、企業家有不一樣的時段選擇，最低消費平均為800元，熱門時段單人約1500元」。