華航飛南韓「2班機」無預警取消！大票苦主崩潰 原因曝
疫情如今已漸漸趨緩，台灣也正式鬆綁邊境，讓許多民眾紛紛開始搶機票準備出國，不過就有一名網友收到簡訊，原先預定好明年2月4日要從首爾回台灣的華航班機，遭無預警取消，讓她相當錯愕，對此華航也出面回應原因。
該名網友昨（4）日在臉書社團「韓國首爾.自助旅行吃喝玩樂報馬仔」中貼出截圖，只見她收到手機簡訊寫著「親愛的旅客您好，您的班機已取消，造成您的不便我們深感抱歉，若需協助請洽原服務旅行社或與我們聯絡」，原來是原PO預定好明年2月4日要從首爾回台灣的班機，突然無預警被取消，讓她崩潰喊：「哭欸，連華航也說取消就取消⋯」
貼文曝光後，不少苦主也出面無奈留言，「我2/4也取消，是共同航班，卡換航班還是整段航班退重買？崩潰」、「1/28飛仁川昨天也被取消了」、「我1/4回程的也被取消了」、「真的很哭⋯我1/21也是」、「我的3/1首爾到桃園剛剛也收到被取消」、「我2/11台北飛韓國也被取消」、「我是明年4月長榮被取消」。
也有網友指出，「剛在另一個社團看到說華航全面取消CI148/CI149，這航班是星期三、六飛，原因還沒看到」、「目前看來是部份航班的禮拜三跟禮拜六起飛取消了」、「沒取消的好像都是有跟韓航共掛班號的」。
對此，華航回應，華航桃園往返首爾仁川航線每日維持提供兩班服務，部分航班異動針對旅運需求低及訂位少而進行調整，將協助旅客簽轉至其他航班。（編輯：賴禹妡）