HOOK穿旗袍辣翻！罕曬完妝照美炸 網陷戀愛：撞臉柯佳嬿
YouTuber「HOOK」因個性可愛又不做作，影片風格深受觀眾喜愛，頻道累積120萬訂閱數，而她向來在鏡頭前都是短髮、中性打扮，近日卻突然釋出穿著旗袍的長髮美照，凹凸有致的身材再配上精緻妝容，整體散發出古典氣息，還被網友驚覺撞臉女星柯佳嬿，直呼：「怎麼會出現佳嬿！」
HOOK平時在頻道內都是中性打扮，一頭微捲短髮搭配有些稚氣的臉蛋，可愛模樣深植人心，不過她近日發布業配合作文章，為了配合廠商要求的「辣」，直接搖身一變成為古典辣妹，更笑喊「我這次真的卯起來，睫毛膏刷到我眼睛都要掉下來，辣妹雨婷絕對不會停！懇請支持！這種讓我放手創作的爸爸我最愛了！」
只見HOOK戴上一襲烏黑的長捲假髮，並穿著合身旗袍，不僅將好身材顯現無遺，更散發出一股古典美的氣質，讓網友們留言驚呼，「完蛋！正到爆炸，瞬間男粉暴增喔」、「天啊，雨婷很漂釀捏」、「Hook這樣長捲髮加旗袍超美」、「被電到了」、「因為實在太正了，就這樣決定了，你以後就留長頭髮」、「這頂假髮要留！很適合」。
另外，還有網友驚覺轉變風格過後的HOOK，長相竟神似女星柯佳嬿，「雨婷，這張照片是柯佳嬿吧」、「這張很像柯佳嬿啊」、「怎麼感覺超像柯佳嬿」、「怎麼會出現佳嬿」、「網友們都有同感耶」。（編輯：賴禹妡）