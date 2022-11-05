曾格爾登頂紀錄遭外媒質疑！律師不忍了開嗆：別丟台灣臉
「登山女神」曾格爾日前遭爆和已婚富商搞不倫，而除了私領域的爭議之外，其13小時最速攻頂世界第8高峰紀錄也遭質疑造假。不僅國內登山界許多人持續追蹤，外媒也陸續出現報導，直言曾格爾聲稱創下的紀錄幾乎是不可能的事。對此，知名律師李怡貞也狠酸「可能是曾格爾登頂時媽祖顯靈的機率比較大」，更呼籲曾格爾別再硬拗「丟台灣的臉」。
李怡貞昨（4）日在臉書發文表示，「台灣是個很容易原諒人的國家，善良純樸的人也真的很多，如果對於所有惡行大家都為了怕惹事而容忍，其實不知不覺當中只會助長惡行。」李怡貞感慨，錯的人先喊告，告不贏再來說沒辦法控制人要怎麼講，「敢玩的人資源多了敢玩的更大，壞上加壞」，直言如此風氣真的不可長。
隨後李怡貞話鋒一轉提到曾格爾，透露關於外媒報導的曾格爾登頂紀錄爭議，「英文版法文版我都拜讀過」，李怡貞強調自己一開始真心希望曾格爾是台灣之光，一度「還覺得是不是登山界眼紅霸凌」，但是認真追了後續之後，李怡貞直言「可能是曾格爾登頂時媽祖顯靈的機率比較大」，並指出外媒用字遣詞都相當直接，「不可能就是不可能」。
李怡貞最後也呼籲曾格爾，「不要硬拗丟台灣的臉，拜託」。越來越多人跳出來質疑曾格爾造假，外媒報導中更實名引述了許多登山家，都認為曾格爾的紀錄不太可能做到，其他登山家在類似條件下，吸氧氣花了19個小時才登頂，而根據曾格爾的紀錄，她沒有吸氧氣，卻只了8小時就完成攻頂，差距實在太大。
而對於外界質疑，曾格爾在臉書留下的最新回覆則是，「關於專業記者的採訪，我這邊全部都已經剛剛回覆完畢，麻煩大家等報導出來，謝謝！」（編輯：倪浩軒）