鄰居曬衣「跑到別人家」！1舉動超離譜 她怒：噁心至極
俗話說「千金買房，萬金買鄰」，買房時最怕就是遇到惡鄰居！就有一名網友抱怨，她家附近的鄰居竟會推著曬衣桿，大搖大擺地放到她家門口曬衣服，甚至直接推入騎樓內，卻還屢勸不聽，惡劣行徑全被監視器錄下，讓原PO痛罵：「真讓人噁心至極。」
該名網友在臉書社團「爆料公社二社」中抱怨，鄰居時常會推著曬衣桿到她家門口曬衣服，擅自將別人家當成曬衣場，自私行徑屢勸不聽，過去還曾將曬衣桿推進她家騎樓下，離譜行為全被原PO用監視器錄下，讓她忍不住怒轟：「我家門口不是你家曬衣場，我都說了這樣很醜很難看，你們還是為所欲為，真讓人噁心至極。」
對此，網友紛紛搖頭痛批，「遇到惡鄰真的欲哭無淚」、「最沒水平，將衣服曬在大門」、「太誇張了吧」、「哪裡來的勇氣」。還有苦主分享類似經驗，「常有人說他們家曬不到太陽，挪來挪去就是曬在別人家門口」、「我遇到隔壁雜貨店鄰居，拿一雙鞋子倒掛在我家的門柱上曬」。
不少網友建議，「可以約朋友來家裡烤肉了」、「年關到了，二樓窗台也該洗一洗了」、「該掃地囉」、「要是我會趁她曬衣服時，趕快在旁邊燒金紙」、「我會在樓上澆花，然後…」、「我來洗一下地板、鐵門、順便澆花」，但也有人認為，若鄰居真的屢勸不聽，可以尋求法律途徑的幫助，或是請里長出面勸導。（編輯：賴禹妡）